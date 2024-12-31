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«Мы становимся сплоченнее»: Комаров поздравил Минниханова с Новым годом
Завершающийся 2024 год еще больше объединил «большую страну — граждан и власть, бизнес и государство». Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, поздравляя Раиса Татарстана Рустама Миниханова с наступающим 2025 годом.
«Мы становимся сплоченнее и сильнее, увереннее в себе и своем будущем», — выразил уверенность полпред Президента в ПФО.
«Желаю вам и вашим близким в следующем году спокойствия и удачи, радости и успеха. Мира, добра и здоровья! Счастливого Нового года!» — заключил Игорь Комаров.
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