«Мы становимся сплоченнее»: Комаров поздравил Минниханова с Новым годом

Игорь Комаров в 2019 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завершающийся 2024 год еще больше объединил «большую страну — граждан и власть, бизнес и государство». Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, поздравляя Раиса Татарстана Рустама Миниханова с наступающим 2025 годом.

«Мы становимся сплоченнее и сильнее, увереннее в себе и своем будущем», — выразил уверенность полпред Президента в ПФО.

«Желаю вам и вашим близким в следующем году спокойствия и удачи, радости и успеха. Мира, добра и здоровья! Счастливого Нового года!» — заключил Игорь Комаров.