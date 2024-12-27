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Игорь Комаров поздравил жителей Приволжья с Новым годом и Рождеством
Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей входящих в ПФО регионов с наступающими Новым годом и Рождеством.
«Пришла зима, а с ней — самые добрые праздники. Время надежды и радости. Время с семьей и друзьями. Возможность подарить участие, любовь и тепло близким», — заметил полпред.
«Заканчивается еще один год, и мы вместе смогли многое сделать. Спасибо всем, кто защищает нашу Родину сегодня и участвует в специальной военной операции. Вы — настоящие герои, и вся страна вместе с вами. Спасибо волонтерам за вашу помощь и поддержку. Спасибо тем, кто работает в оборонно-промышленном комплексе. Ваша служба сегодня особенно важна и востребована. Благодарю промышленников, аграриев, бизнесменов, ученых, преподавателей. Всех, кто каждый день трудится на благо нашей большой страны. Всех, кто работает в 14 регионах Приволжского федерального округа», — подчеркнул Комаров.
«Конечно, особые слова — близким участников специальной военной операции. Ваша вера в победу, в сыновей, братьев и отцов, которые сегодня рискуют жизнью, обязательно принесет всем нам долгожданную победу», — выразил уверенность он.
«Друзья! Уверен, что наше единство и взаимопомощь, стремление к общей цели, честная и добросовестная работа в уходящем году — отличный фундамент общего будущего», — добавил Игорь Комаров.
«Желаю всем вам радости и удачи, добра и успехов, настоящей дружбы и тепла! С наступающим 2025 годом и Рождеством Христовым! Пусть все будет хорошо!» — заключил полномочный представитель Президента в ПФО.
Видео: пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.
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