«Мы стали выглядеть солиднее»: «Рубин» проехался по «КАМАЗу» в главном дерби Татарстана

Вторая игра подопечных Слуцкого на предсезонном сборе разительно отличалась первой. В отличие от матча с «Акроном», казанцы действовали с позиции силы с первых до последних минут и разгромили некогда принципиального соперника из Набережных Челнов. Об итогах репетиции татарстанского дерби – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Леонид Слуцкий – главный тренер «Рубина» – после победы над «КАМАЗом» вел себя перед журналистами довольно уверенно Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Игра прошла с ощутимым преимуществом, и счет об этом говорит»

После победы над «КАМАЗом» со счетом 5:0 главный тренер «Рубина» вел себя перед журналистами довольно уверенно. Оно и неудивительно, больших побед, пусть и в контрольных матчах, казанский клуб не одерживал давно. Последняя была добыта полгода назад на зимних сборах против «Крыльев Советов» с аналогичным счетом 5:0. Однако, в этот раз в соперниках был далеко не клуб Премьер-лиги, а полуразобранный «КАМАЗ», впопыхах сформировавший команду на 80% из игроков на просмотре.

Так что обольщаться разгромом не стоит, но и недооценивать его нельзя. «Рубин» весь матч играл с позиции силы и на поле воплотил то, что на открытой тренировке еще неделю назад говорил Леонид Слуцкий: «Стоит задача максимально доминировать, насколько это возможно и в лиге, и в каждом матче».

«Опять мы сыграли по существу два тайма двумя составами. Пока идет вход в сезон, но по качеству выглядели уже гораздо лучше. Не знаю, здесь или разница в уровне соперника, или мы стали выглядеть солиднее. Игра прошла с ощутимым преимуществом, и счет об этом говорит», – заявил Слуцкий после матча с «КАМАЗом».

«Игра прошла с ощутимым преимуществом, и счет об этом говорит» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Две половины игры «Рубин», действительно отыграл в разных составах. Так было и с «Акроном». Примечательно, что в обеих встречах на первый тайм у «Рубина» выходил потенциально сильнейший состав, но большую результативность демонстрировал именно второй. Вероятно, дело в том, что аналогичная история была и у соперников, менявших по ходу игры чуть ли не весь состав.

Либо же «КАМАЗ» и «Акрон» к концовке матча банально проседали «по физике». В данном компоненте, к слову, преимущество «Рубина» в сезоне над командами из Первой лиги будет еще более заметным, нежели в техническом плане.

Стартовый состав «Рубина» начинает проглядываться

Тем не менее основной костяк казанской команды на предстоящий сезон начинает проглядываться уже сейчас. С игровой схемой все более менее понятно: привычные для Слуцкого 4-3-3, но уже в отличие от прошлого сезона с прицелом на контроль с мячом. Как раз для этой цели из «Енисея» был взят Александр Зотов и возвращен из аренды Дарко Йевтич. На фоне Леона Мусаева и Марата Апшацева оба выглядели более зрело, хотя тот же швейцарец частенько передерживал мяч. Как отмечают многие, Йевтич хорош на чистых мячах. Но стоит хавбеку оказаться под давлением, как начинаются ошибки. Зотов в этом плане пока вне конкуренции - оплотом полузащиты в паре с Олегом Ивановым должен стать именно он.

«Мне кажется, что Зотов, Йевтич, Чуперка и Иванов похожи, если не по игровой манере, то по амплуа. Это такие игроки между восьмеркой и десяткой, никто из них не является классической десяткой. При этом каждый из них склонен больше к атаке, чем к обороне. Поэтому такие восемь с половиной, что называется. Каждый из них может играть и в позиции чуть выше, и в позиции чуть ниже», – отметил Слуцкий.

В лице Джоэля Фамейе «Рубин» заполучил не только бойца, но и универсала Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На новой для себя позиции на поле вышел Джоэль Фамейе. Если в игре с «Акроном» ганец был на острие атаки, то с «КАМАЗом» его место занял Камиль Муллин, а сам Фамейе сместился налево, справа вышел Даниил Кузнецов. Слева правоногий африканец был также хорош, как и в центре. К слову, белорусский этап карьеры и первый год в «Оренбурге» Джоэль провел как раз на позиции вингера, играя то справа, то слева. Так что можно констатировать, что в лице Фамейе «Рубин» заполучил не только бойца, но и универсала, которых так ценит Слуцкий, и которые позволяют перестроить игру, когда того требует ситуация.

«Сегодня Фамейе попробовали во фланговой зоне, Муллина на острие атаки. Кто будет лимитчиком? У нас есть два молодых центральных защитника Константин Нижегородов и Егор Тесленко, и если один из них выиграет конкуренцию, то мы будем гарантированно иметь одного лимитчика на поле», – заявил Слуцкий.

О лимите наставник заговорил неслучайно. Согласно ему, клубы теперь уже Первой лиги (ранее ФНЛ) должны обеспечивать участие в матче минимум одного футболиста не старше 2001 года рождения. В «Рубине» на роль того самого лимитчика, который будет играть в паре с Александром Мартыновичем, претендуют как раз Нижегородов и Тесленко. Константин в двух матчах показал себя довольно качественно, а Тесленко хоть и тренируется с основой, но из-за травм проявить себя на поле пока не сумел.

В «Рубине» на роль лимитчика претендуют как Константин Нижегородов, так и Егор Тесленко Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«У Виталия Лисаковича, Александра Ломовицкого, Александра Зуев и Егора Тесленко микроповреждения. Мы надеемся, в следующей контрольной игре против «Крыльев» будут играть. Может, чуть дольше затянется восстановление Иванова», - отметил главный тренер.

Болельщикам «КАМАЗа» не стоит покрывать голову пеплом

Что касается челнинского клуба, то из-за столь крупного поражения болельщикам переживать явно не стоит. «Рубин» и «КАМАЗ» – команды из двух разных весовых категорий, а тот факт, что обе они оказались в одной лиге ничем, кроме как аномалией, не объяснишь. «Рубин» по своему составу и бюджету – команда Премьер-лиги, а «КАМАЗ» в минувшем сезоне вылетел даже из ФНЛ, но остался лишь благодаря «Спартаку-2». Так что результат 5:0 был вполне ожидаем.

Что по составу, то на игру в Казани у «КАМАЗа» вышло порядка десяти игроков на просмотре, что не могло не отобразиться на «химии» команды. Со скромным бюджетом в 100-150 млн рублей челнинцы могут рассчитывать разве что на свободных агентов и игроков из арендов – особо не разгуляешься.

С тренерским штабом в лице Ильдара Ахметзянова и Владимира Клонцака челнинцы способны побороться за выживание Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но стоит отдать должное, даже при таких условиях татарстанский коллектив пытался играть с более мастеровитым соперником в футбол, не сваливаясь в выносы и дальние забросы. С тренерским штабом в лице Ильдара Ахметзянова и Владимира Клонцака челнинцы способны побороться с условными «Шинником», «Волгой» из Ульяновска, махачкалинским «Динамо» за выживание. Бюджет у вышеперечисленных команд будет не сильно больше. К тому же, недавно «КАМАЗ» оказался в контрольной игре сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (1:0), с которым предстоит встретиться уже в первом туре чемпионата.

«Рубин» же свою следующую игру на предсезонном сборе проведет против «Крыльев Советов», а игра с большой долей вероятности пройдет на «Ак Барс Арене». Еще неясно, пройдет ли встреча со зрителями или без, но немалую публику на трибунах такая игра вполне смогла бы собрать. Как минимум потому, что в гости к команде из Первой лиги приедет команда из РПЛ. Команд такого уровня Казань не видела уже больше месяца.

Фото на анонсе: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru