«Мы сильны, когда живем в дружбе»: как отмечают День народного единства в Казани

Сразу на входе посетителей встречала выставка народных инструментов, преимущественно посвященная тюркским народам, в том числе еще доисламской эпохи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Калейдоскоп национальных традиций на выставке

Мероприятие на «Казань Экспо», посвященное закрытию Года национальных культур и традиций в Татарстане, началось еще утром. В течение дня прошли научные секции, выставки, мастер-классы.

Сразу на входе посетителей встречала выставка народных инструментов, преимущественно посвященная тюркским народам, в том числе еще доисламской эпохи. Здесь и шаманские бубны, и тамбури, и канон, и многое другое.

Чуть поодаль расположилась экспозиция, посвященная народным праздникам, таким как Сабантуй, Уяв, Питрау, Ивана Купала и многие другие Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чуть поодаль расположилась экспозиция, посвященная народным праздникам, таким как Сабантуй, Уяв, Питрау, Ивана Купала и многие другие. Там можно было познакомиться с национальной одеждой, кухней, и даже музыкой разных народов.

Представили на выставке вышитую карту Татарстана, где каждый район украшен своим национальным узором, созданным местными мастерами. Свои таланты продемонстрировали ремесленники. Посетители могли научиться, как из ваты сделать куклу, вышиванию на катушках, резьбе по дереву и даже гончарному делу.

Представили на выставке вышитую карту Татарстана, где каждый район украшен своим национальным узором, созданным местными мастерами Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Большой этнографический диктант» можно пройти до 8 ноября

Сегодня же на нескольких площадках прошел «Большой этнографический диктант». Одной из них стал Казанский федеральный университет, акция проходит здесь с самого начала – с 2016 года.

Вопросы диктанта, как и любого экзамена, не известны, поэтому зазубрить ответы заранее у участников не было возможности. По словам организаторов, у диктанта нет определенной тематики, но вопросы ежегодно посвящены культуре, этносу, традициям и народному искусству.

Сегодня на нескольких площадках прошел «Большой этнографический диктант». Одной из них стал Казанский федеральный университет, акция проходит здесь с самого начала – с 2016 года Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

Двадцать вопросов диктанта являются обязательными и общероссийскими, они направлены из Москвы, а третья часть — это региональные вопросы, и каждый из субъектов России прописывает их сам.

«Первые вопросы не вызывали затруднений, но на середине уже становилось труднее. На мой взгляд, в этом году задания усложнили, но мы участвуем по своему желанию, поэтому думаю, что в следующем году улучшу свой результат», — поделился с «Татар-информом» Владимир Семаев, студент четвертого курса Казанского университета.

Участником диктанта может стать любой желающий, который хочет проверить свои знания в области культуры, этнографии и истории Фото: © Альбина Шафеева / «Татар-информ»

В этом году акция под лозунгом «Народов много – страна одна!» продлится до 8 ноября. Участником диктанта может стать любой желающий, который хочет проверить свои знания в областях культуры, этнографии и истории.

Многонациональная семья Татарстана растет

Татарстан исторически является общим домом для представителей многих народов, заявил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на совместном заседании Совета безопасности республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Казанском Кремле.

Руководитель республики подчеркнул, что за последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение многонациональной семьи Татарстана – как в крупных городах, так и во многих сельских поселениях. «Это происходит в том числе за счет роста количества трудовых мигрантов, иностранцев, получающих российское гражданство, а также иностранных студентов», – цитирует Раиса РТ пресс-служба.

Рустам Минниханов подчеркнул, что за последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение многонациональной семьи Татарстана – как в крупных городах, так и во многих сельских поселениях Фото: rais.tatarstan.ru

По данным переписи 2020 года, в Татарстане проживают представители 175 национальностей. Важную роль в обеспечении эффективной социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан играет Ассамблея народов Татарстана. Сегодня ее филиалы и представительства действуют в 33 городах и районах РТ, ресурсные центры ассамблеи открыты в 13 городах и районах. Также действуют 260 местных и региональных национально-культурных общественных организаций, 13 Домов дружбы народов, 109 национально-культурных центров.

На создание новых коммуникационных каналов взаимодействия с мигрантами направлен проект «Татарстан – Новый путь». Суть проекта – активное присутствие в соцсетях с актуальным контентом на разных языках. Планируется создание полезных информационных продуктов для мигрантов о возможных вакансиях, этнокультурных мероприятиях, разъяснение миграционного законодательства, информация о поступлении в учебные заведения.

Завершились мероприятия гала-концертом Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Культурной столицей Татарстана стал Арский район

Завершились мероприятия гала-концертом Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан», посвященным Дню народного единства.

«Мы сильны только тогда, когда действуем сообща, живем в дружбе и согласии. Наше единение особенно важно в условиях, когда на страну оказывается беспрецедентное давление, недруги России пытаются внести раскол в общество, разделить людей по национальному и конфессиональному признакам», — сказал на торжестве руководитель республики.

По словам Минниханова, в республике действуют различные государственные программы, большое внимание уделяется поддержке этнокультурного движения, возрождению духовности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Неотъемлемым условием защиты суверенитета страны, ее дальнейшего созидательного развития является сохранение мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий, добавил он.

Для этого, по словам Минниханова, в республике действуют различные государственные программы, большое внимание уделяется поддержке этнокультурного движения, возрождению духовности. Кроме того, создаются условия для развития языков, культур и традиций народов, проживающих в Татарстане.

«Сегодняшний праздник — подтверждение единства народов нашей большой Родины, символ общих достижений и побед» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодняшний праздник — подтверждение единства народов нашей большой Родины, символ общих достижений и побед», — отметил Раис РТ.

Рустам Минниханов вручил государственные награды Татарстана за вклад в этнокультурное развитие народов республики. На праздничном мероприятии также были переданы сертификаты от имени Раиса РТ творческим коллективам и дипломы победителям республиканского конкурса среди муниципальных образований «Культурная столица Республики Татарстан». Гран-при конкурса достался Арскому району.

Завтра мероприятия продолжатся по всему Татарстану, а в Москве на ВДНХ откроется Международная выставка-форум «Россия», где республика представит уникальную экспозицию о культурном наследии.