Праздник гусиного пера и VR-вояж: что Татарстан представит на выставке-форуме «Россия»

Международная выставка-форум «Россия» пройдет на территории ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года

Фото: © «Татар-информ»

Татарстан представит ювелирные изделия, золотное шитье, гончарный промысел

Международная выставка-форум «Россия» пройдет на территории ВДНХ с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года. Каждый регион Российской Федерации представит свой стенд, где посетителей будут знакомить с ключевыми достижениями в различных отраслях. Также участие в выставке примут органы федеральной власти, крупные корпорации, общественные объединения.

В рамках «Ярмарки регионов» от Республики Татарстан будут представлены изделия 14 предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Все они продолжают и развивают традиции народных художественных промыслов, которыми издавна славится наша республика: ювелирные изделия, золотное шитье, гончарный промысел, художественная обработка дерева», — рассказала «Татар-информу» первый заместитель министра Министерства культуры РТ Юлия Адгамова.

Будут представлены и ведущие предприятия Татарстана: Кукморский валяльно-войлочный комбинат, Алексеевская фабрика художественного ткачества, «Сахтиан», «Яратам Казан», «Асылташ» и другие.

«Кукморский завод представит кукморские валенки, Алексеевская фабрика — полотенца, белье, скатерти и так далее. В суммарном выражении 14 отобранных мастеров представят более 200 изделий», — уточнила собеседница агентства.

Данные изделия будут компоноваться по категориям — «для кухни», «одежда», «мебель» и другие.

На выставке будут представлены и ведущие предприятия Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

VR-экскурсии по Татарстану на тренажерах

Постоянная экспозиция Татарстана наряду с другими регионами будет размещена в зоне культурных проектов в павильоне №75. Гости выставки возле стенда смогут наблюдать полусферу из экранов. На них будут транслироваться трехминутные зацикленные ролики.

«Видео расскажет о нашем наследии, достижениях и выдающихся людях», — рассказала Юлия Адгамова.

Помимо этого, все желающие смогут принять участие в VR-экскурсии по Татарстану на тренажерах.

«Садишься на велосипед и едешь, — пояснила представительница Минкульта. — Этот увлекательный формат путешествия разработало Агентство инвестиционного развития Татарстана, мы предоставили контент».

Добавим, что для продвижения турнира «Игры Будущего», который Татарстан примет в марте 2024 года, на выставке-форуме пройдут мероприятия, приуроченные к дате «100 дней до Игр Будущего». На стенде республики будет организована фиджитал-фан-зона с прямыми трансляциями и онлайн-подключением игроков.

Постоянная экспозиция Татарстана на ряду с другими регионами будет размещена в зоне культурных проектов в павильоне №75 Фото: tatarstan24.tv

Салават Фатхутдинов, Альбина Шагимуратова и Хабиб расскажут о культурной идентичности Татарстана

2 декабря состоится День Республики Татарстан. День нашего региона откроется демонстрацией имиджевых роликов о Татарстане, фильма Валдиса Пельша «Дорогами открытий. Третья столица».

В 11.00 запланирована панельная дискуссия с участием Раиса РТ Рустама Минниханова. Модерировать мероприятие будет российский журналист, телеведущий на Первом канале Максим Шарафутдинов.

О развитии туристической сферы в Республике Татарстан расскажет Председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов, про спорт в республике — министр спорта РТ Владимир Леонов. Его содокладчиками станут фигуристка Алина Загитова и хоккеист Данис Зарипов. О поддержке участников СВО и членов их семей в Республике Татарстан доложит руководитель государственного фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина.

Также в дискуссии примут участие народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов, певцы Альбина Шагимуратова и Хабиб. Они выступят в блоке о культурной идентичности Татарстана.

На основной уличной сцене и сцене внутри 75-го павильона популярные коллективы и исполнители представят обширную культурную программу. Они познакомят гостей ярмарки с наследием Татарстана. Помимо этого, гостям дня региона будут представлены лучшие номера фестиваля-смотра муниципальных образований республики «Культурная столица».

«Программа будет идти в течение всего дня, с раннего утра до позднего вечера. Всех желающих приглашаем посетить. Список артистов на данный момент уточняется», — рассказала Юлия Адгамова.

Сама программа Дня Республики Татарстан будет основана на культурном наследии, которое во многом составляет неповторимый образ региона.

«Важно отметить, что Татарстан — это единственный регион России, на территории которого расположено 4 объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, — подчеркнула специалист. — Для сохранения уникальной ценности культурного наследия республики в течение многих лет ведется масштабная исследовательская работа, поэтому мы с гордостью представим наши культурные достижения и самобытность в рамках главного стенда региона и мероприятий выставки-форума „Россия“».

«„Каз омэсе“ выбран нами не случайно — это древний татарский обрядовый праздник, который традиционно и по сей день проводится в конце ноября – начале декабря» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для презентации Республики Татарстана выбран обряд «Каз омэсе» («Гусиное перо»)

«„Каз омэсе“ выбран нами не случайно — это древний татарский обрядовый праздник, который традиционно и по сей день проводится в конце ноября — начале декабря. По традиции в этот день всем селом заготавливают гусиное мясо и щиплют пух», — напомнила Юлия Адгамова.

Во время праздника татары устраивают посиделки, общаются и поют песни. «Каз омэсе» показывает сплоченность и взаимовыручку народа, он объединяет людей. Кроме того, «Каз омэсе» рассматривали в качестве повода найти себе невесту — обряд становился настоящим экзаменом и школой домоводства.

Театрализованный обряд представят артисты Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина. В этот же день состоятся лекции на тему образовательных программ и мастер-класс «Культура татарского народа».

Помимо этого, на дне региона гости павильона №58 смогут ознакомиться с особыми блюдами кухонь российских народов, в том числе и традиционными татарскими угощениями. Этим направлением занимается Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

«Спустя 84 года мы также представим изделия валяльно-войлочного комбината и ичижный промысел» Фото: electro.nekrasovka.ru

«Сохраняя традиции»

Юлия Адгамова также прокомментировала, как Татарстан принимал участие в масштабных выставках в советские годы.

Так, на Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923-го было представлено разнообразие павильонов отдельных губерний, регионов и национальных образований, в том числе и павильон Татарстана. ТАССР был присужден диплом признательности «за полноту выявления состояния сельского хозяйства и быта».

Характерным отличием строения павильона 1923 года был внутренний дворик, демонстрировавший особенность построек татарского народа.

Внутреннее оформление павильона Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года основывалось на мотивах татарского орнамента: в главном зале был представлен огромный гобелен, вышитый цветным шелком по технологии тамбурного шва.

В пяти залах были широко представлены достижения социалистического сельского хозяйства — ведущие колхозы и промышленные предприятия, а также изделия валяльно-обувных предприятий и народных промыслов, в частности — кожаная мозаика.

«Сохраняя традиции, спустя 84 года мы также представим изделия валяльно-войлочного комбината и ичижный промысел», — заметила Юлия Адгамова.

Павильон Татарской АССР в 1954 году перенес серьезную реконструкцию, связанную с перестройкой ВСНХ в ВДНХ СССР, а в 1959-м стал павильоном «Игрушки» (тогда собственные павильоны имели только союзные республики и отдельные отрасли). В 1965 году он был снесен. В настоящее время примерно на месте бывшего павильона Татарской АССР располагается павильон № 34, центр «Космонавтика и авиация».