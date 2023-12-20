«Мы расскажем о контрактной службе всё и даже больше»: как работает контакт-центр 117

Лилия Иванова: «Мы консультируем не только о контрактной службе, но и по вопросам предоставляемых льгот, по пропавшим родственникам»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ответили на вопросы 35 тысяч татарстанцев»

Операторы контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы 117 готовы ответить на любой вопрос о контрактной службе в Вооруженных Силах России и проконсультировать тех, кто желает заключить контракт. О работе контакт-центра «Татар-информу» рассказала руководитель горячей линии 117 в Республике Татарстан Лилия Иванова.

«В Татарстане у нас два контакт-центра: один в Казани, другой в Набережных Челнах. В каждом из них есть две группы, одна отвечает на звонки по линии 117 – о службе по контракту, вторая по линии 122 – по вопросам о частичной мобилизации», – объяснила Лилия Иванова.

По ее словам, операторы в контакт-центрах делятся на две категории: одни принимают все звонки и консультируют, другие – операторы-рекрутеры – специалисты с расширенным функционалом. Они, к примеру, могут переписываться с желающими заключить контракт в социальных сетях. Общение с ними не ограничится одним разговором по телефону – они могут прислать документы, списки, время работы военкоматов и прочее.

Операторы горячей линии 117 готовы ответить на любой вопрос о контрактной службе в Вооруженных Силах России Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Контакт-центр начал работу в марте этого года, за это время операторам поступило более 35 тысяч звонков от жителей Татарстана.

«Люди звонят ежедневно. Бывают дни, когда звонки идут бурным потоком, бывают и более спокойные. Мы консультируем не только о контрактной службе, но и по вопросам предоставляемых льгот, по пропавшим родственникам, по различным выплатам и документам, спектр очень широкий», – дополнила Лилия Иванова.

На каждого оператора ежедневно приходится порядка 50-70 звонков. Без профессиональной помощи не оставят никого – горячая линия работает круглосуточно. Если из-за загруженности оператор не смог вам ответить, то он обязательно перезвонит через несколько минут.

Чтобы получить любую интересующую информацию о службе по контракту, необходимо позвонить на номер 117. По вопросам о частичной мобилизации продолжает работать горячая линия 122.

Чаще всего жителей республики интересует последовательность действий при оформлении на службу по контракту Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Работаем с центром «Батыр» и фондом «Защитники Отечества»

Руководитель горячей линии 117 отметила, что чаще всего жителей республики интересует последовательность действий при оформлении на службу по контракту.

«Больше всего людей пугает слово ‘’медкомиссия’’. До того как в республике начал работать центр ’’Батыр’’, где все кандидаты проходят медицинскую комиссию и оформляются за один-два дня, этот процесс занимал несколько недель. Также довольно часто спрашивают о выплатах. В разных районах Татарстана есть дополнительные выплаты при подписании контракта. Люди интересуются, где о них узнать и как получить. В топ-3 входит и вопрос о выплатах на детей военнослужащих по контракту или мобилизованных, и о мерах поддержки, которые им положены», – рассказала Лилия Иванова.

Например, подписавшим контракт в Казани положена единовременная выплата – 600 тыс. рублей. Она состоит из 195 тыс. рублей от Министерства обороны РФ, 105 тыс. рублей от ДОСААФ РТ, 200 тыс. рублей от мэрии Казани и 100 тыс. рублей от предприятий Казани.

В центре «Батыр» все кандидаты проходят медицинскую комиссию и оформляются за один-два дня Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для того чтобы заключить контракт с Министерством обороны РФ, необходимо обратиться в военкомат по месту жительства, в центр «Батыр» в Казани или в пункт отбора на контрактную службу. В Казани он находится на улице Аэропортовской, 1.

Если вы являетесь иностранным гражданином, то вам необходимо обратиться только в пункт отбора, который работает круглосуточно.

С собой необходимо взять паспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и документы об образовании. Если какой-то из документов у вас утерян, в центре «Батыр» вам помогут его восстановить.

Фонд «Защитников Отечества» занимается помощью вернувшимся бойцам и членам их семей, а также близким погибших. Они помогают освоиться вернувшимся ветеранам СВО и оказывают всяческую поддержку их семьям.

«К нам нередко поступают звонки от ветеранов СВО – им нужна помощь в адаптации к мирной жизни или в решении личных проблем. Мы стыкуем их с фондом», – сказала она.

«Наш контингент – это мужчины от 30 до 45 лет. Но вообще звонят мужчины всех возрастов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Женщины тоже интересуются службой по контракту»

Лилия Иванова рассказала, что подробности о контрактной службе хотят узнать не только мужчины, но и женщины. По ее словам, многие из них хотят попробовать себя не только в роли медиков.

«В основном женщины хотят быть поварами. Женщины-кинологи узнавали, можно ли их отправить в зону СВО по их профессии. Но в последние два месяца тенденция такова, что на контракт берут физически крепких женщин до 40 лет исключительно с медицинским образованием. Пока берут только таких женщин, но всех позвонивших мы записываем в резерв. Три дня назад женщина-медик звонила и спрашивала про службу по контракту. На днях она должна была прийти в „Батыр’’ для заключения контракта», – рассказала руководитель горячей линии 117 в Республике Татарстан.

По словам руководителя горячей линии, чаще стали узнавать о контрактной службе офицеры в отставке. Каждый конкретный случай рассматривают отдельно.

«Наш контингент – это мужчины от 30 до 45 лет. Но вообще звонят мужчины всех возрастов. Кроме того, службой по контракту интересуются иностранцы – по большей части те, кто живет в России. Но были и обращения с другого континента, подробнее рассказать не могу», – подытожила руководитель горячей линии.