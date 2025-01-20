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Дело экс-начальника ФПС в Татарстане о выплате премий себе самому дошло до суда
Сегодня в Приволжском суде Казани состоялось предварительное слушание по делу экс- начальника учебного центра федеральной противопожарной службы (ФПС) по Татарстану Мансура Кантемирова. Он впервые предстал перед судом, до этого момента шло следствие по уголовному делу.
Напомним, Кантемирова обвиняют в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.
На заседании адвокат Мансура Кантемирова выступил против присутствия представителей СМИ. В итоге сегодня в Приволжском суде прошло закрытое слушание дела. На следующем заседании Кантемирову будут предъявлены обвинения.
Следствие утверждает, что экс-начальник учебного центра использовал своих подчиненных для личных нужд. В частности, в 2023 году он якобы попросил пятерых сотрудников противопожарной службы оказать помощь в выполнении различных хозяйственных работ. Кроме того, заявили следователи, сотрудники этой же службы занимались ремонтом дома сына Кантемирова.
Кроме того, Кантемирова подозревают в незаконном присвоении 170 тысяч рублей. Согласно версии следствия, эти деньги он получил от сдачи в аренду помещения, которое находилось в собственности учебного центра. Также ему инкриминируют то, что он незаконно начислил себе квартальную премию на основании поддельного протокола.
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