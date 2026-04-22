«Мы продолжаем традиции целителей»: в Казани показали турмаршрут по следам чудотворцев

Православные верующие 24 апреля чтут память святителя Варсонофия и представители Казанской епархии разработали специальный туристический маршрут, призванный познакомить гостей города с наследием, которое оставили казанские чудотворцы – Варсонофий и его наставник Гурий. Сегодня маршрут показали журналистам.

«Мы начинаем наш разговор в Благовещенском соборе Казанского Кремля, поскольку именно отсюда начинается духовная христианская жизнь в Казани. Здесь служил святитель Гурий, учитель святителя Варсонофия», – объяснил священник Благовещенского собора иерей Александр Махов.

Два святителя были похожи судьбой. Гурий в молодости был в заключении у боярина, которому служил. Попал он туда по наговору злопыхателей. Варсонофий провел нескольку лет в плену у крымских татар. Каждый из них принял монаший постриг и посвятил свою жизнь Богу.

«Назначенному в середине XVI века архиепископом Казанским Гурию предстояло решать множество организационных, финансовых, образовательных вопросов. Задачи были непривычны, поскольку он привык к уединению и молитве, нежели административной должности, но с задачами он справился блестяще. Гурий приводил местное населению к Христу только с кротостью и любовью», – рассказал отец Александр.

На арках в южной стороне трапезной можно увидеть росписи. Мы видим сюжеты положения Гурия в архиепископы, а затем его проводы из Москвы в Казань. Напротив – последнее причастие Гурия, а затем фреска, повествующая об обретении мощей святителей в 1595 году, где над ними стоит будущий патриарх Московский Гермоген.

Под Борисоглебским приделом собора есть вход в келью святителя Гурия. На восточной стене кельи мы видим фреску «Спас Неруковотворный».

«Есть версия, что это фреску написал сам архиепископ Гурий. В одно время в помещении хранился уборочный инвентарь. Помещение освободили при реставрации, но фреска появилась на стене лишь со временем», – сказал иерей.

Когда-то напротив Присутственных мест Кремля располагался основанный Варсонофием Спасо-Преображенский монастырь. Именно тут находят свой покой святители.

«Мощи находились в Спасо-Преображенском соборе. Затем мощи Гурия перенесли в Благовещенский собор – в наши дни это главная святыня здесь. Мощи Варсонофия остались в прежнем месте, но события ХХ века не позволили их сохранить. Мощи святителей плавали в мире и люди получали от них исцеление. Потому эти святители – чудотворцы», – отметил священник.

Следующая точка маршрута – храм святителя Варсонофия. Храм был построен в 1901 году при больничном комплексе медицинского факультета Казанского императорского университета. Средства на строительство дал казанский меценат Иван Алафузов. Первым старостой здесь был врач Викторин Груздев.

«В советское время храм был закрыт. Здесь была больница для рабочих, потом здание перепрофилировали в роддом. Храм был восстановлен в 2010 году», – рассказал настоятель храма Святителя Варсонофия, председатель отдела Казанской епархии по противодействию наркомании и утверждению трезвости иеромонах Вячеслав Шапоров.

Как было сказано ранее, святитель провел несколько лет в плену в Крыму, где в совершенстве изучил татарский язык и мусульманские обычаи. Это давало ему огромное преимущество в миссионерской деятельности в Казани.

«Сам он обладал даром целительства. В каком-то смысле мы продолжаем его традиции. Мы основали центр реабилитации в Русских Козырях Пестречинского района в 2009 году. У нас есть проект социальной адаптации "Пробуждение"», – напомнил отец Вячеслав.

Храм несет миссию по борьбе с зависимостями. Здесь организована школа трезвости, проходят лекции и встречи, на которых обсуждается ключевой вопрос: как вытащить человека из зависимости?

23 апреля Казанский государственный медицинский университет примет III Республиканскую научно-практическую конференцию «Государство, общество и семья: практика помощи зависимым в Татарстане. Трезвение как основа сохранения человеческого потенциала». Ранее на пресс-конференции в «Татар-информе» говорили о ее ключевых темах и опыте борьбы с зависимостями, который представят участники, в том числе священнослужители храма святителя Варсонофия.