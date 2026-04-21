«Без духовного перерождения излечиться трудно»: в КГМУ обсудят борьбу с зависимостями

Вячеслав Шапоров

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

23 апреля Казанский государственный медицинский университет примет III Республиканскую научно-практическую конференцию «Государство, общество и семья: практика помощи зависимым в Татарстане. Трезвение как основа сохранения человеческого потенциала». О ее ключевых темах и опыте борьбы с зависимостями, который представят участники, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Идея конференции созревала постепенно, когда мы совместно с КГМУ проводили круглые столы на Всероссийский День трезвости. Существует много форм и организаций помощи зависимым, но мало кто знает друг друга. Так вот любая организация, от групп анонимных алкоголиков до государственных наркологических служб, может прийти на площадку и рассказать о своей работе», – рассказал настоятель храма Святителя Варсонофия, председатель отдела Казанской епархии по противодействию наркомании и утверждению трезвости иеромонах Вячеслав Шапоров.

Было принято решение проводить конференцию на базе медуниверситета. В этом году она посвящена 450-летию преставления Святителя Варсонофия, Казанского Чудотворца.

«Он сочетал врачевание тела и духа, помогал людям выходить из плена греха и привычек. Обращаясь к его наследию, мы ищем ответы на вызовы сегодняшнего дня», – сказал иеромонах Вячеслав.

Ключевая тема конференции – как помочь человеку и его семье справиться с зависимостью. Дело в том, что зависимость одного члена семьи разрушает всю семью. И наоборот – здоровая семья становится главной защитой от любых пагубных привычек.

Артур Заляев

«В Казанском ГМУ системно проводятся мероприятия, направленные на профилактику зависимостей и сохранение семейных ценностей. Многие из этих инициатив реализуются в рамках молодежной политики и при участии студенческих объединений. Мы поддерживаем наши студенческие семьи: проводим консультации, организуем семейные мероприятия, помогаем совмещать учебу и родительство. Уверен, что профилактика зависимостей начинается именно в семье – с доверия, взаимопонимания и здорового образа жизни», – отметил проректор по молодежной политике КГМУ Артур Заляев.

Он напомнил, что вуз реализует ряд профилактических проектов, пропагандирующих здоровый образ жизни. Среди них:

«Мы здоровы – Присоединяйтесь!» – ключевая общеуниверситетская акция, в рамках которой проводятся массовая зарядка, спортивные соревнования, мастер-классы, лекции о психическом здоровье, отказе от вредных привычек, велопробег.

«Дворики здоровья» – волонтеры-медики и преподаватели выезжают во дворы жилых домов Казани, чтобы все желающие могли бесплатно пройти экспресс-обследование, получить консультацию врача и послушать лекции о здоровье.

«Деятельность университета в области сохранения и поддержки семейных ценностей органично вписывается в задачи национального проекта "Семья", стартовавшего в 2025 году. Главная цель – поддержка семей с детьми, забота о репродуктивном здоровье и прежде всего укрепление семейных ценностей как основы государства и общества», – подчеркнул Заляев.

В университете проводятся совместные праздники для студентов и сотрудников. На кафедрах уделяется внимание преемственности и семейным традициям: студенты обсуждают вопросы любви и взаимопонимания в семье, сотрудники участвуют в праздниках и проектах, посвященных семейным ценностям.

Так, университет выступил организатором дискуссионной площадки «Молодые семьи – основа будущего процветания нации» с участием представителей власти и вузов ПФО. Обсуждались социальная поддержка студенческих семей, их репродуктивный потенциал и жилищные вопросы. КГМУ активно участвует в республиканском проекте «Студенческая семья», направленном на социальную поддержку института молодой семьи. В конкурсе участвуют супружеские пары, где оба являются студентами.

«Эти проекты – часть нашей молодежной политики, которая формирует у будущих врачей не только профессиональные навыки, но и личную ответственность за здоровье пациентов и общества в целом. На предстоящей конференции мы планируем обсудить, как опыт нашей работы со студенческими семьями и профилактическими инициативами может быть интегрирован в общую систему помощи зависимым в республике», – сказал проректор КГМУ.

Руслан Раянов

Мероприятие объединяет представителей государства, общественных организаций, религиозных конфессий, медиков и участников социальных проектов. О работе татарстанского социального проекта адаптации зависимых «Пробуждение» рассказал его руководитель, клинический психолог Руслан Раянов.

«Наш проект был создан при содействии Казанской епархии. Он помогает глубоко зависимым возвращаться к нормальной жизни, социализироваться, трудоустраиваться и выходить в ремиссию. Если диагноз поставлен, то он на всю жизнь. Можно оставаться зависимым, но не употреблять. За основу в нашем проекте взята программа реабилитации "12 шагов". Она подразумевает духовный рост и возрождение, переориентацию личности, психотерапию», – рассказал он.

Ежедневно подопечные проекта получают консультацию клинического психолога. Те, кто уже прошел программу и обрел стойкую трезвость, работают в качестве волонтеров и собственным примером стараются помогать обрести нормальный образ жизни.

По словам Руслана Раянова, подопечные и персонал проекта занимается восстановлением храма в селе Русская Серда Пестречинского района. Это несет большой терапевтический эффект.

Проект добровольный и бесплатный. Срок реабилитации длится от полугода. В год проект проходят порядка 70-80 человек.

«Официальная медицина борется с острыми состояниями у зависимых, но сроки нахождения в центрах реабилитации при наркологических службах недостаточны. Через два-три месяца человек выходит и нередко срывается. Наш проект помогает именно таким ребятам не потерять контроль. Работая психологом, могу уверенно сказать, что программа "12 шагов" реально помогает человеку оставаться чистым и трезвым. Наступает день, и люди осознают, что есть в мире есть столько радости кроме того вещества, которое они употребляли», – объяснил психотерапевт.

«Человек должен поверить в то, что он может жить трезво. Зависимый верит в то, что он не может жить без своей зависимости. Это перестроение, за которым меняется весь образ жизни, происходит сложно, и, пожалуй, без божественной помощи здесь не обойтись. Без духовного перерождения излечиться трудно», – добавил иеромонах Вячеслав.