«Мы столько никогда не теряли»: почему упали цены на молоко у фермеров

Из-за нестабильных закупочных цен на молоко хозяйства Татарстана в этом году потеряли на его реализации в среднем 7,5 рубля за литр

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«То, что потеряли, уже не вернешь»

Из-за нестабильных закупочных цен на молоко хозяйства Татарстана в этом году потеряли на его реализации в среднем 7,5 рубля за литр, заявил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов. «Общие потери пока не считали, они колеблются – 7,5, 6,5, 4,5 рубля», – сказал он на заседании парламентского комитета.

Закупочная цена на молоко начала снижаться в феврале. В апреле стало известно, что хозяйства Татарстана получили выручку на 205 млн рублей меньше, чем в прошлом году, а реализовали 132 тыс. тонн молока, и это на 16 тыс. тонн больше, чем год назад.

Правда, он заметил, что в последнее время наметился рост закупочных цен на молоко, так как увеличился спрос на сливочное масло и сухое обезжиренное молоко.

Ленар Гарипов заметил, что в последнее время наметился рост закупочных цен на молоко, так как увеличился спрос на сливочное масло и сухое обезжиренное молоко Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ Камияр Байтемиров оценил для «Татар-информа» общие потери в сельхозотрасли за год в 12 млрд рублей. «Это сводная консолидированная смета Минсельхозпрода за год, средства, которые выделяют федеральный и региональный бюджеты. Я сказал о том, сколько мы потеряли, зампредседателя Госсовета Марату Ахметову. Сейчас Минсельхозпрод говорит, что цены на молоко идут вверх. Но мы потеряли столько, сколько никогда не теряли. И то, что потеряли, уже не вернешь», – рассказал он корреспонденту информагентства.

По словам Байтемирова, уже поступают сигналы от фермерских и личных подсобных хозяйств о желании продать коров.

Камияр Байтемиров оценил для «Татар-информа» общие потери в сельхозотрасли за год в 12 млрд рублей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Как сказала первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, в стране идет перепроизводство молока, нужно переходить на другой бизнес. Но в 2022 году в России не хватало около 6 млн тонн молока. Я не исключаю Беларусь, но она говорит, что они столько не производят. Если мы много молока производим, как говорит Оксана Лут, то надо прикрыть поступление пальмового масла, из которого делают молочную продукцию. Надо в целом менять агроэкономическую политику», – подчеркнул он.

При этом в Минсельхозпроде РТ сообщили, что из-за низких закупочных цен фермеров в первом полугодии поддержали субсидиями в расчете на 1 кг реализованного молока. Всего они получили около 1,8 млрд рублей, в том числе из республиканского бюджета – более 1 млрд.

По словам Байтемирова, уже поступают сигналы от фермерских и личных подсобных хозяйств о желании продать коров Фото: © «Татар-информ»

«Каждый искал, куда реализовать свое молоко, поэтому цены падали»

Гендиректор Союза производителей молока Татарстана Денис Пирогов рассказал «Татар-информу», что до уровня января закупочная цена на молоко еще не дошла, но поднимается. Так, по данным Татмолсоюза, на 31 января средняя цена за литр сырого молока составляла около 34 рублей 7 копеек без НДС, на 15 октября достигла 30 рублей 27 копеек.

«В среднем по году она еще поднимется до 32-33 рублей. Такую прогнозную цену мы и обозначили. Самым провальным месяцем по цене был июль, тогда минимальная стоимость литра сырого молока составляла 27 рублей 30 копеек без НДС. К концу сентября она выросла на 12-13%», – сообщил собеседник информагентства.

Денис Пирогов: «Снижение цен на молоко явление сезонное и происходит ежегодно» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Снижение цен на молоко, по его словам, явление сезонное и происходит ежегодно. Поэтому, чтобы не быть в убытке, производителям и переработчикам рекомендуется заключать годовые контракты. «Те, кто заключил контракты в январе-феврале, когда мы предлагали, работали по фиксированной цене, у них падения не было. Внакладе никто не остался – ни переработчики, ни производители», – уточнил эксперт.

Он добавил, что пострадали в основном предприятия, которые работали с трейдерами, поставляя им часть молока. Крупные федеральные компании отказывались от больших объемов молока, и создавался ажиотаж на рынке. «Каждый искал, куда реализовать свое молоко, поэтому цены падали. Сами же производители их и роняли. Если бы подписывали контракты, как мы предлагали, такого бы не было», – заметил гендиректор Татмолсоюза.

По годовым контрактам сейчас работает 2-3% молочного рынка, а чтобы избежать убытков из-за низких закупочных цен, необходимо достичь 50%, убежден он.

Для популяризации молочной продукции среди населения с мая по июль проводились промоакции – татарстанцы могли приобрести продукты со скидками в 30-40% Фото: © «Татар-информ»

«Готовая молочная продукция на прилавках начинает дорожать на 10-15%»

Денис Пирогов отметил, что одним из серьезных факторов, который в том числе повлиял на закупочные цены, стали прошлогодние запасы сухого молока, масла и сыров. Все это создало переизбыток предложений на рынке, после которого ожидаемо пошло снижение цен. Кроме того, среди населения нет большого спроса на молочную продукцию.

«Драйверами остаются две позиции – цельномолочная продукция и сыры. Когда цена на сырье упала, большую работу провели в части субсидирования производителей. Фактически они получили дополнительно по 2 рубля за килограмм молока к действующим мерам поддержки. Работали, чтобы торговые сети снизили наценки. Условно, свинина и курица в пересчете на килограмм белка стоили дешевле, чем килограмм сыра или другой молочной продукции», – подчеркнул спикер.

Для популяризации молочной продукции среди населения с мая по июль проводились промоакции – татарстанцы могли приобрести продукты со скидками в 30-40%. «Это в определенной степени помогло поддержать спрос. На 2-3% спрос на готовую молочную продукцию начал увеличиваться. К сентябрю он немного вырос. А сегодня наблюдаем, что готовая молочная продукция на прилавках начинает дорожать на 10-15%. Это плохо повлияет на спрос», – сообщил гендиректор Татмолсоюза.

Однако, по его словам, в настоящее время возникают и другие факторы, которые «будут давить на рынок». «Ключевая ставка выросла, соответственно, подорожали кредиты, инвестпроекты. Все это скажется не только на производстве сырья, но и на переработке. Комплектующие и запчасти, поступающие по параллельному импорту, тоже подорожали из-за логистики и курса валют. И мы не знаем, что будет дальше с курсом», – заявил Пирогов.

В этом году Татарстан планирует произвести 2,1 млн тонн молока Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В целом потребление молочной продукции в мире растет»

В этом году Татарстан планирует произвести 2,1 млн тонн молока. Напомним, что в 2022-м республика впервые за год получила более 2 млн тонн молока. По информации Минсельхозпрода, за девять месяцев 2023 года уже произведено свыше 1,6 млн тонн, что больше на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению Пирогова, при таких объемах производства Татарстану нужно развивать экспорт готовой молочной продукции, в первую очередь сухого молока и сыворотки, сыров. Эти продукты можно поставлять на Ближний Восток и страны Азии. Тем более что Правительством России принято решение о компенсации затрат на логистику.

«Наша продукция может конкурировать по качеству. В целом потребление молочной продукции в мире растет и составляет около 120 кг на душу населения. А по медицинским нормам необходимо потреблять 300-320 кг. Поэтому здесь потенциал очень большой. Например, Алжир потребляет 400 тыс. тонн сухого молока в год. Россия производит его 110-111 тыс. тонн в год. Если сможем только 20 тыс. тонн поставлять на этот рынок, то это всего лишь 5%. То есть это огромный потенциал для развития», – поделился спикер.

По статистике, сейчас в стране потребление молока доходит до 220-230 кг на душу населения Фото: © «Татар-информ»

Чтобы развивать молочную отрасль, необходимо также повышать уровень потребления этой продукции внутри России. По статистике, сейчас в стране потребление доходит до 220-230 кг на душу населения, добавил он.

«Даже если на 10 кг увеличим потребление молочной продукции, у нас сразу емкость рынка вырастет на 2 млн тонн. Это столько, сколько производит Татарстан за год. Культуру потребления молочной продукции нужно прививать в школе. Условно, стакан молока – это тот же самый сыр, масло, йогурты. И затраты здесь небольшие», – пояснил гендиректор Татмолсоюза.

Но главное, что нужно решать, по его словам, – не допускать роста цен на готовую молочную продукцию. «Это значит, что торговые сети должны себя ограничивать в своей прибыли. Мы каждый месяц смотрим отчеты, у нас почему-то торговые сети только увеличивают свою выручку. И одна из категорий здесь – молочная продукция», – заключил Пирогов.