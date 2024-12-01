«Мы освободили Крынки!»: боец из Нурлаткого района рассказал о тяжелом бое на СВО

К началу специальной операции в семье Крайновых из Нурлатского района РТ воспитывалось четверо детей — Александр, Аделя, Тимофей и самая младшая, 3-летняя Ева. Несмотря на статус многодетного отца глава семейства Сергей решил отправиться на передовую. Там ему дали позывной Батя.

Боец родом из села Мамыково, учился здесь. После школы какое-то время жил и работал в Самаре, где и познакомился с будущей супругой Натальей. Влюбленные приняли решение создать семью, переехали обратно в Мамыково, построили дом. Один за другим родились дети. Сергей работал в строительной сфере, был и свой небольшой бизнес.

С начала частичной мобилизации на СВО ушли многие его одноклассники, друзья, знакомые, так и он не смог усидеть дома.

«Все понимал, семья большая, дети, но чувство патриотизма, воинского долга сделали свое дело. И если в нашем военкомате, порог которого я обивал чуть ли не каждый день, меня отказывались зачислять в добровольцы, то в Казани все-таки согласились», — рассказывает Сергей.

Супруга не поверила, что Сергей отправится на передовую.

«Я, действительно, не поверила ему, подумала, что он решил податься на работу на Север, — присоединилась к разговору Наталья. — Всю серьезность его намерений осознала, когда вместе приехали в военкомат подписывать какие-то документы. Сказать, что это был шок, ничего не сказать. Месяца три, наверное, после его отъезда в душе у меня была обида, в голове одна и та же мысль: „Как он мог нас оставить?“. А он все твердил, мол, Родина сказала: „Надо“».

Со временем она, конечно же, смирилась с решением мужа, стала его поддержкой во всем, жила переживаниями о нем.

«Мы же, можно сказать, так надолго и не расставались никогда. Было, конечно, один раз с дочкой лежали в больнице 10 дней, но ведь Сергей приезжал тогда к нам, навещал. Остаться без него было очень непривычно и страшно», — продолжила Наталья.

После учебки Сергей добрался до Луганска, где с ними встретились командиры разных частей. Отслужившего срочную службу в танковых войсках бойца определили в взвод связи старшим механиком БМД-2, основной задачей которого была эвакуация раненых, подвоз боеприпасов, провизии. Здесь же началась и их дружба с 19-летним механиком с позывным Сокол.

«Его я обучил всему, что знал сам: как управлять танком, как ухаживать за техникой. Мы с ним до сих пор на связи, теперь он заменил меня там», — говорит Сергей.

28 марта после выполнения всех боевых заданий по освобождению населенного пункта Крынки от неонацистов их накрыл мощный минометный обстрел, где Сергей получил ранение.

«Многие тогда были серьезно ранены. Я понял, что осколками сильно посекло левую ногу. Быстро сообразил, что нужно перетянуть жгутом. Точно помню время, было 23.45, как раз тогда на часы посмотрел. А в голове мысль: „Мы освободили Крынки!“. Мне повезло, что быстро доставили в полевой госпиталь, оттуда уже в Севастополь. Уже там врачи сказали, что только во время операции смогут определить, удастся ли сохранить ногу», — вспоминает боец.

Ногу сохранить не удалось. Наталья, которая к тому времени уже знала и о ранении, и об ампутации ноги, с младшей дочерью приехала к главе семьи в госпиталь, пробыли там неделю.

«Желание жить, желание вернуться домой были настолько сильными, что даже врачи порой удивлялись, как быстро я шел на поправку. Протезисты и вовсе говорили, что это редкий случай, когда после ампутации ноги человек так быстро привыкает к протезу», — рассказал Сергей.

На то, чтобы заново научиться ходить у него ушло всего 3 недели.

Наручные часы с гравировкой «На долгую память» Сергею в госпитале подарили те самые ребята, которые эвакуировали его, — бойцы с позывными Седой, Хок и Берр.

«Благодарен судьбе за возможность считать их своими товарищами. Каждое событие в жизни человека — это определенный урок, где он должен чему-то научиться. Я научился ценить жизнь, людей, которые рядом, рад, что внес свой вклад в борьбу с фашизмом», — говорит он.

До спецоперации Сергей Крайнов был очень дружен со спортом, в составе сельской команды играл в волейбол, баскетбол, принимал участие в различных соревнованиях. К тренировкам он вернулся снова оказавшись дома.

«С Сергеем мы давно знакомы, играли долгие годы в одной команде. Конечно, переживали за него, старались помогать во всем. А когда в один из дней он с привычными словами „Физкультпривет!“ заглянул в спортзал, очень обрадовались. Предложили ему возобновить занятия, он охотно согласился», — говорит односельчанин бойца Сергей Шутов.

Теперь несколько раз в неделю трое представителей сильной половины семьи Крайновых вместе ходят на тренировки.

По окончании реабилитации Сергею и его семье прислали приглашение в Москву.

«Это была незабываемая поездка! Нам все очень понравилось: зоопарк, музеи, выставки, экскурсии», — делятся впечатлениями Крайновы.

На выделенные государством за ранение средства они купили новый, просторный дом, где сейчас уже завершаются ремонтные работы. Есть у главы семьи и большие планы на будущее.

«Хочу возобновить работу своего коптильного цеха. Пусть это и сезонный бизнес, все же планирую привлечь пару помощников, обучу их всему, — поделился он некоторыми из них. — Хотя я и приобрел статус человека с ограниченными возможностями здоровья, чувствую, что они у меня теперь безграничные. Отсутствие ноги не делает меня инвалидом, я живу полноценной жизнью, научился дорожить каждой ее минутой, обожаю семью, строю планы на будущее. Значит, жизнь продолжается!».

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Материал подготовлен при участии Лейсан Галиевой