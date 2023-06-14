«Мы - одна семья, которая помогает спасать жизни»: Глава Минздрава РТ поздравил доноров

Сегодня во Всемирный день донора в Республиканском центре крови министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин вручил награды активистам и почетным донорам России.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Первым делом министр отметил медиков, которые трудятся в Центре крови и поздравил их с наступающим профессиональным праздником. Сотрудникам вручили почетные грамоты от имени Минздрава РТ.

После этого начали чествовать доноров – тех, для кого сдача крови стала образом жизни.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Здесь нет посторонних людей, мы одна большая семья, которая занимается абсолютно правильным и серьезным делом. Мы понимаем, что без компонентов крови порой жизнь человека находится на волоске. От своевременного восполнения компонентами крови зависит жизнь человека. Огромная благодарность тем людям, которые бесплатно по зову своего сердца проявляют милосердие, сдают кровь и делают это постоянно», – отметил министр.

Первым поздравили жителя Нижнекамска Андрея Клинова, который сделал более 152 донаций за жизнь. Мужчина победил во всероссийском конкурсе, который проводила Российская ассоциация трансфузиологов. Он стал лучшим в номинации «Максимальное количество донаций крови».

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Началось все в апреле 1995 года. Тогда подумал: почему бы людям не помогать. Тогда мне было 23 года. После того, как начал сдавать кровь, стал советовать друзьям», – отметил Андрей Клинов.

Следом глава Минздрава республики вручил жителям Татарстана нагрудный знак «Почетный донор России» и удостоверение к нему.

Самым молодым почетным донором в Татарстане стал Никита Кириллов. Парню всего 23 года, но он уже успел сдать кровь 67 раз.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Я случайно узнал, что есть донорство крови, изучил информацию на сайте центра крови и однажды приехал. Решил попробовать снова и вот получилось, что я Почетный донор», – отметил молодой человек.

Никита восхищается людьми, на счету которых по 300 донаций, он их называет настоящими героями. По словам молодого человека, сейчас перед ним стоит цель – сдать кровь 100 раз.

Стоит отметить, для активистов выступил камерный оркестр «Ренессанс», а маленькие артисты исполнили песни и танцы.

Доноры подчеркнули, что каждая сдача крови – это спасение чьей-то жизни и чем больше будет доноров, тем больше будет здоровых жителей республики.

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Напомним, стать донором крови могут люди старше 18 лет, весом более 55 кг и не имеющие противопоказаний.