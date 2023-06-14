Лучшим донором России по количеству сданной крови стал житель Нижнекамска

Во всероссийском конкурсе, который проводила Российская ассоциация трансфузиологов, среди доноров со всей страны одержал победу житель Нижнекамска.

Андрей Клинов стал лучшим в номинации «Максимальное количество донаций крови».

Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Мужчина начал сдавать кровь в 23 года, сейчас ему 52. У мужчины первая отрицательная группа крови. По официальным данным, всего он совершил 152 донации.

Андрей Клинов рассказал «Татар-информу» о том, что некоторые данные скорее всего были утеряны. По подсчетам мужчины, он сдал кровь больше 160 раз.

«Работники центра крови Нижнекамска подали меня на конкурс из-за того, что я много-много раз сдал кровь. Результат оказался таким, что Татарстан впереди всех. Я испытываю гордость, что здесь живу и могу помогать людям», – отметил мужчина.

Андрея Клинова лично поздравил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин. Он вручил ему почетную грамоту и подарки.

Останавливаться сдавать кровь почетный донор не собирается. Он отметил, что пока позволяет здоровье, он будет регулярно приходить на донации.