«Мы обязательно вернемся»: в Казани провели телемост для мобилизованных и их близких

В Военном комиссариате РТ установили видеосвязь с зоной СВО. Родственникам военнослужащих дали возможность увидеться с ними и поговорить. О слезах радости, новогодних поздравлениях и помощи семьям мобилизованных – в репортаже «Татар-информа».

В актовом зале Военного комиссариата РТ собрались жены, дети и родители военнослужащих

«К встрече с папой готов!»

В конце декабря в Военном комиссариате Татарстана Министерство обороны РФ организовало телемост между Казанью и зоной СВО, чтобы родственники военнослужащих могли с ними увидеться и поговорить.

«Я пришла сегодня поговорить с мужем, не виделись с ним несколько месяцев. Хочу, чтобы он быстрее вернулся домой, очень по нему скучаю. Я сегодня пришла не одна, с сыном. Он немного стесняется, но к встрече с папой готов», – сказала супруга одного из мобилизованных.

В актовом зале Военного комиссариата РТ собрались жены, дети и родители военнослужащих. Между собой они делились представлениями о том, как пройдет телемост.

«О том, что собираются устроить телемост, мне сказала сноха. Буду разговаривать сегодня с сыном. Сейчас уже чувствую себя гораздо лучше, много времени прошло, но все равно по нему скучаю. Иногда получается выйти на связь, а мне что важно знать? Что он жив и здоров – это главное. В основном сыну удается связаться с женой, с нами, родителями, реже. Мы просто рады, что он выходит на связь. Я вообще не ожидала, что Министерство обороны организует нам такую встречу. Это событие для меня неожиданное и радостное. Сына мы уже на протяжении трех месяцев только слышим, а увидим сегодня впервые. Взяли с собой внуков сегодня, чтобы отец увиделся с детьми», – рассказала мама одного из военнослужащих Валентина.

Улыбающиеся военнослужащие поблагодарили за такую радостную встречу

«Я плакала вместе с вами»

Чтобы объяснить собравшимся порядок проведения телемоста, к родным военных вышел начальник отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Сергей Котин.

«Сейчас мы с вами поднимемся наверх. Там вы услышите вступительные слова Военного комиссара РТ и первого заместителя министра социальной защиты и труда РТ. После этого мы будем по списку вызывать каждого из вас, чтобы вы пообщались со своими близкими. Когда все пообщаются, мы вместе вернемся и поздравим наших военнослужащих с Новым годом», – сказал Котин.

После к родителям, женам и детям обратилась старший помощник начальника отделения по работе с гражданами Военного комиссариата РТ Татьяна Закирова. Она объяснила, что к ней можно обращаться со всеми вопросами, и попросила родственников поддержать своих мужчин.

Минобороны РФ организовало телемост между Казанью и зоной СВО, чтобы военнослужащие могли увидеться и поговорить с родственниками

«Мы все выйдем, вы останетесь наедине», – добавила она.

«Татар-информу» удалось пообщаться с женщиной, которая одной из первых пообщалась с супругом по видеосвязи.

«Звонок прошел неплохо. Звук есть, но изображение нечеткое. Муж сказал, что у него все нормально, пообщался с детьми. Главное, что он бодр и весел. Дети по нему очень сильно скучают, ждут из командировки. Самое страшное – это неизвестность, ждем, когда это все закончится», – рассказала Юлия.

Супруга другого военнослужащего отметила, что перенервничала и растерялась во время разговора.

«Вышел и говорит – все у меня хорошо. Я-то понимаю, что все хорошо быть не может. Говорю ему: “У нас тоже все хорошо, мы очень тебя любим и скучаем”. Он смог поговорить с детьми и со мной. Хотя бы увидеться смогли, и то хорошо», – рассказала Альфия.

«Мы обязательно вернемся домой»

После того как все желающие поговорили со своими мужьями и детьми, они вышли на видеосвязь все вместе. Родственники мобилизованных и Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин хором крикнули: «Возвращайтесь домой, мы вас очень ждем! Ждем дома с победой!»

Улыбающиеся военнослужащие поблагодарили за такую радостную встречу.

«Спасибо за возможность увидеться, с Новым годом! От всех солдат я хочу сказать слова благодарности за телемост. В будущем мы хотели бы провести подобные телемосты не только с Казанью, но и c другими городами республики. Всем желаю хорошо встретить Новый год, мы обязательно вернемся домой и встретимся», – прокричал один из военнослужащих.

«Такие мероприятия нужны. Все прошло хорошо. Увидел близких людей, нам с родственниками дали поговорить лично, я остался доволен. Желаю родственникам терпения дождаться нас, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. С Новым годом!» – рассказал один из военнослужащих с позывным Орбита.

«Очень доволен от того, что увидел родных. Спасибо за подарки, организация телемоста была на высшем уровне. Считаю, что надо проводить такие мероприятия, они разгружают психологически народ: и с той стороны родственники успокаиваются, когда увидят нас, и мы более спокойны», – поделился эмоциями после телемоста военнослужащий с позывным Дэнчик.

Сергей Погодин: «Двери муниципальных военкоматов для вас открыты, обращайтесь к нам»

Военный комиссар Татарстана предложил военнослужащим альтернативу подключения к другим городам. Он отметил, что сейчас нет такой возможности, но встречу с родственниками устроить возможно.

«Такое оборудование есть только в Военном комиссариате РТ. Ребята, сообщите, с кем бы вы хотели увидеться, и мы доставим их сюда. Возможность поговорить у вас будет. С Новым годом! Всего доброго!» – сказал Сергей Погодин.

После громких аплодисментов Сергей Погодин обратился к родственникам военнослужащих.

«Двери муниципальных военкоматов для вас открыты, обращайтесь к нам. Горячая линия работает днем и ночью, на любой вопрос ответим, постараемся помочь», – сказал Военный комиссар РТ.

На этом долгожданная встреча закончилась, один из мобилизованных задержался в кадре, чтобы отправить воздушный поцелуй жене. Помахал рукой и ушел.

Фото: стоп-кадры видео