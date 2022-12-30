Бойцы СВО из Татарстана смогли увидеться с матерями, женами и детьми по телемосту

Минобороны РФ опубликовало видео телемоста между Казанью и тыловой зоной проведения спецоперации. Военнослужащие Центрального военного округа, которые в данный момент находятся в зоне СВО, смогли увидеться с родственниками и своими детьми по видеосвязи. Бойцы и их семьи обменялись праздничными поздравлениями и теплыми словами.

«Такие мероприятия нужны. Все прошло хорошо. Увидел близких людей, нам с родственниками дали поговорить лично, я остался доволен. Желаю родственникам терпения дождаться нас, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. С Новым годом!» – рассказал один из военнослужащих с позывным Орбита.

Также для военнослужащих сыграли и спели новогодние песни Дед Мороз и Снегурочка. Бойцам подарили гитару и другие новогодние подарки.

В Минобороны отметили, что подобные телемосты проводятся регулярно, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих, а также чтобы их родственники знали, что с ними все хорошо.

«Очень доволен от того, что увидел родных. Спасибо за подарки, организация телемоста была на высшем уровне. Считаю, что надо проводить такие мероприятия, они разгружают психологически народ: и с той стороны родственники успокаиваются, когда увидят нас, и мы более спокойны», – поделился эмоциями после телемоста военнослужащий с позывным Дэнчик.