«Мы не ждем разрядки. Вопрос только в том, на каком направлении усилятся конфликты»

Как изменится мир с переходом Плутона в знак Водолея? Опасен ли ретроградный Марс? В какой период 2025 года бесполезно искать новые отношения? Чем грядущее 14-летие будет похоже на период 1861-1875 годов? Каким окажется следующий год с финансовой точки зрения? Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала астролог Наталья Ерзикова.





Астролог Наталья Ерзикова

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Физическое событие срабатывает на стыке трех и более астрологических факторов»

– Наталья, давайте сначала вспомним наш разговор годичной давности. Тогда вы сказали: «В 2024 году поменяет знак еще и Плутон, отвечающий за власть, влияние, «мировое господство». <...> В ноябре произойдет его окончательный переход в Водолея. И пребывать там Плутон будет до 2044 года. Это о том, что меняется глобальная политическая система».

– Да, все так. Ингрессия уже состоялась, с 20 ноября Плутон в Водолее.

– И что интересно, как раз 19 ноября Президент России утвердил новую ядерную доктрину России, а 21-го ударил «Орешником» по «Южмашу». Это вот прямо оно? Совпадения могут быть настолько буквальными?

– Бывают и буквальными, когда внешние события включаются согласно событию астрологическому. Но все-таки нужно иметь в виду, что такие планеты, как Плутон, меняют знак в несколько этапов. Ингрессии Плутона в Водолея начались еще в 2023 году, а первые звоночки изменений были в 2022-м.

И, кроме того, астрология — это статистика. Да, Плутон меняет знак, но это только один показатель. Существенный, но один. В идеале астрология делает выводы на основе трех и более подтверждений. Если мы посмотрим карту запуска этой ракеты, то увидим там как первое событие ингрессию Плутона, как второй показатель – например, аспект Марса к Плутону в этот день, и наверняка найдем какой-то третий.

То есть срабатывание конкретного физического события происходит на стыке трех и более астрологических факторов. Если мы видим один фактор, вероятность события составляет 33 процента. Остальные две трети как бы добираем двумя другими. Либо не добираем, и тогда получается, что процесс происходит не день в день.

Но, тем не менее, крупная тенденция такова, что Плутон из Водолея уже никуда не выйдет на протяжении 20 лет.

– А влияние этого пребывания Плутона в Водолее будет со временем нарастать или, наоборот, убывать?

– Обычно более яркое проявление происходит, когда планета идет по первым градусам — по первой терме (5 градусов из 30) или декаде (10 градусов). Потом мы уже как бы адаптируемся к этой тенденции. Народ вообще ко всему адаптируется. Основная новизна формируется в первый период, а потом мы привыкаем и готовимся к следующему переходу.

Но, опять-таки, допустим, через 10 лет Плутон будет в середине Водолея. Но ведь есть и другие планеты. В этот момент может формироваться взаимодействие Плутона с другой планетой, и он будет ею снова активизирован.

«Астрология — это статистика. Срабатывание конкретного физического события происходит на стыке трех и более астрологических факторов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы получим включение качеств Водолея в массах»

– Что же нам дает Плутон в Водолее, можно поподробнее?

– Это дает включение качеств Водолея в массах. Поскольку Водолей — знак инноваций и свободы, то речь идет о бурном развитии технического прогресса и о том, что в массах будет больше свободы, а где-то и анархии как худшего проявления свободолюбия. А также о том, что, к сожалению, может подрываться институт брака, поскольку свобода относится и к взаимоотношениям между полами. Водолей — один из самых несемейных знаков.

То есть будет не хватать какой-то надежности. Да, мы получим новый виток развития технологий, будут новые средства связи и перемещения, условно – пиццу будут доставлять дронами. Но в то же время какие-то классические, стандартные устои будут подрываться.

Длительное включение Водолея некоторые ассоциируют еще с темой возврата к некоему подобию Советского Союза. Речь не о том, что мы обязательно объединимся с бывшими союзными республиками, это могут быть и другие страны, в том числе других континентов. Это просто параллель — в том плане, что Водолей еще и знак дружбы, дружественности, соответственно, государства должны объединяться, вводить общие принципы и правила, могут возникать новые объединения, ассоциации, содружества.

Это касается также и стран Европы и Америки. С одной стороны, они могут менять свои границы, с другой — объединяться. В общем, кто с кем может объединиться, тот с тем объединяется.

– Вы в самом начале упомянули Марс. У меня есть вопрос, связанный и с ним, и с ретроградным Меркурием. Прочитал в соцсети такое мнение: «Ретроградный Меркурий — это не страшно, а вот с 6 декабря по февраль — ретроградный Марс. Возрастет агрессия». Что скажете об этом?

– Сначала скажу про ретроградность Меркурия. Ретроградность – это замедление движения планеты. Меркурий замедляет свое движение три раза в год примерно на три недели, в сумме это больше двух месяцев в году. Довольно много. И мы, на самом деле, к этому тоже привыкаем и адаптируемся. Да, где-то идет пробуксовка, торможение, отсрочка, поскольку Меркурий – планета, отвечающая за контакты и коммуникации. Но все это решаемые вопросы.

Марс же замедляет свое движение в среднем раз в два года. То есть не слишком часто, но и не очень редко. На этот раз это произойдет с 6-7 декабря до примерно 25 февраля. Но, на самом деле, Марс разворачивается чуть медленнее, поэтому необязательно упираться в конкретную дату. В астрологии вообще есть такое понятие, как петля, так что ретроградус Марса прочувствован уже с октября.

«Поскольку Водолей — знак инноваций и свободы, то речь идет о бурном развитии технического прогресса и о том, что в массах будет больше свободы, а где-то и анархии как худшего проявления свободолюбия» Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

«В период ретроградности доходят до точки кипения старые конфликты. Будем разгребать их до конца февраля»

– Ну и Марс, как мы помним из школьного курса истории, бог войны.

– Да, это планета конфликтов, войны, вражды, и в период ретроградности мы говорим об их возврате, об усилении конфронтации и агрессии. Речь не только о геополитике, но и о бытовом уровне. Для людей это тоже усиление агрессии на фоне эмоциональных реакций. Нас что-то раздражает, и на фоне этого мы можем вступать в конфликты. Или что-то ранее нас раздражало, но мы об этом не говорили, и вот оно подошло уже к точке кипения. Но, учитывая петлю, все конфликтные моменты у большинства вылезли уже с октября. Вы даже сами можете проанализировать, какие конфликты уже обозначились как в мире, так и на вашем личном уровне.

И еще один момент. Как правило, то, что обозначилось в ретроградность, может углубиться. Оно никуда не уходит. Мы можем пойти в это, то есть порешать конфликт, чтобы он не тянулся в будущее. Либо мы можем просто находиться в нем весь период ретроградности, когда конфликт никуда не уходит, мусолится и мусолится. Здесь у каждого человека есть выбор, как быть с конфликтом, который уже обозначился. А вот возникновение новых конфликтов, вдруг, с пустого места, в ретроградность неактуально. В этот период у нас доходят до точки кипения старые конфликты. Поэтому до конца февраля будем разгребать то, что обозначилось.

Говорить о том, страшно это или не страшно, как в вашей цитате... Ретроградный Марс будет, конечно, в не очень приятном знаке, частично во Льве, частично в Раке. В Раке у него слабая позиция, позиция падения. То есть мало конструктивных действий, вообще мало действий, но много эмоций и влияния человеческого фактора, что мешает порой сесть за стол переговоров и трезво расставить все точки над i. Поэтому да, сейчас ретроградность Марса не очень приятная по сравнению с тем, что было два года назад и что будет через два года (точка ретроградности каждый раз немного разная).

В этот раз мы так переживаем еще потому, может быть, что в период ретроградности у Марса будет взаимодействие с Плутоном. Оно, собственно, уже началось. Если смотреть зодиакальное группы, Плутон и Марс находятся в оппозиции; Водолей и Лев стоят напротив друг друга. Эта оппозиция усиливает конфронтацию и приводит к усугублению крупных мировых процессов, к усилению борьбы за власть.

«Можно говорить, что тема отношений будет обострена с зимы до середины апреля. Но обостряется именно прошлое. Для тех, кто ждет новых избранников, это неконструктивное время» Фото: © «Татар-информ»

«Для тех, кто ждет новых избранников, до середины апреля неконструктивное время»

– И, опять-таки, то же можно сказать об отношениях на личном уровне?

– Да. Борьба за власть и влияние, вплоть до готовности разрушить то, что есть, загрызть друг друга, может быть у кого-то в семье, у кого-то на работе. И ретроградность — это же еще и «давайте вернемся к недоделанным делам». Например, некоторые астрологи сейчас говорят о возвращении мобилизации. Или, скажем, кто-то начал поставки оружия или озвучивал, что будет его поставлять, но пока еще не поставил, – ретроградность приводит к возвращению к этому вопросу.

И в наших обычных буднях это так же работает. Если у нас что-то не доделано, мы доделываем. То есть ретроградность тоже можно использовать в плюс. У кого есть недоделанные дела, недорешенные конфликты – доделывайте, почистите «хвосты». Для многих этот период может быть результативным. Потому что обычно мы бежим-бежим, а ретроградный Марс побуждает нас снизить скорость жизни, углубиться в нее.

А тема семейных конфликтов такая злободневная в 2025 году еще и потому, что вслед за Марсом, буквально через неделю после 25 февраля и до середины апреля, ретроградной будет Венера. А Венера — это уже не про мировые конфликты, а как раз про личные отношения и деньги. На фоне ретроградности Марса и следом Венеры можно говорить о том, что у многих обостряются их личные ситуации. Например, доразводятся те, кто находится на грани развода.

У других это, напротив, срабатывает созидательно. Скажем, были какие-то вялотекущие отношения — ходят-ходят, тень на плетень наводят, никак не сойдутся, то ли друзья, то ли семья — и тоже доходит уже до такой точки, что всё, семья, будем жить вместе. Какие-то моменты, которые этому мешали, уходят на задний план.

То же самое для тех, кто очень ждет возврата прошлых отношений. Самое время вернуться, углубиться и войти в ту же воду уже на более качественном уровне, порешав конфликты.

– «Самое время» будет в период ретроградной Венеры? Или тоже раньше?

– Какие-то моменты могут обозначаться уже сейчас. Опять-таки, в преддверии ретроградной Венеры есть петля. Если вдаваться в подробности, она начинает вступать в эти градусы уже с января. Поэтому можно говорить, что тема отношений будет обострена с зимы до середины апреля. Но обостряется именно прошлое. Для тех, кто ждет новых избранников, это неконструктивное время.

«Вообще Марс — это такая «доппланета», она не самая крупная и влиятельная с точки зрения мировых тенденций. Марс весь зодиакальный круг обходит за два года» Фото: © «Татар-информ»

«Меркурий – как муха»

– А будет для этого конструктивное время в следующем году?

– Для тех, кто ищет новое? Как я уже сказала, период «ретроВенеры» и «ретроМарса» очень продуктивен для тех, кто не может доразвестись, доразойтись, то есть закрыть прошлые отношения. Вот после того, как все это закончилось: доразвелись, тапочки убрали, границы расставили, – после этого, начиная с мая, самое время. Лето, осень – пожалуйста.

Но до этого хочется всем сказать: разберитесь со старым. Потому что очень многие ждут нового, но старое при этом внутри себя отпустить не могут. Когда разберетесь с чужими тапочками, можно и новому открыться.

Вообще Марс — это такая «доппланета», она не самая крупная и влиятельная с точки зрения мировых тенденций. Последние формируются медленными планетами — Плутоном, Ураном, Нептуном, которые в одном знаке пребывают самое меньшее семь лет (как Уран), то есть с ними мы можем говорить как минимум о семилетних тенденциях. Юпитер с Сатурном тоже влиятельные планеты. А Марс весь зодиакальный круг обходит за два года.

– Тогда, получается, Меркурий на мировые события вообще не влияет?

– Он как муха (смеется). Да, иногда муха кусает слона, в качестве которого мы можем рассматривать Плутон, и это становится спусковым механизмом. Но в целом Меркурий очень незначительный.

– Вы можете составить гороскоп Дональда Трампа? Или сказать, каким будет его президентское четырехлетие?

– Нет. Здесь все усложнено тем, что мы не знаем точного времени и места его рождения. И чего уж далеко ходить, нам и время рождения нашего Президента неизвестно.

– А нельзя точное время рождения определить ретроспективно, по каким-то уже случившимся серьезным событиям? Таким, как покушение на Трампа в этом году.

– Можно, но только если мы уверены в дате рождения. Если говорить о Владимире Владимировиче, то, мне кажется, люди с такой биографией могут в служебных целях и изменить дату своего рождения.

«Не нужно цепляться именно за 25 мая, когда Сатурн зайдет в Овна. Потом он из него выйдет и в 2026-м тоже зайдет окончательно. Вообще мы живем в такое время, когда крупные планеты меняют знаки» Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Мы живем в такое время, когда крупные планеты меняют знаки»

– В прошлом году вы сказали: «Сатурн ассоциируется с жестким военным режимом, наведением мирового порядка, но пока нельзя сказать, что он имеет большую силу. Об этом будем говорить через год, поскольку в 2025-м Сатурн перейдет в знак Овна». Год прошел, что скажете о Сатурне?

– Да, Сатурн заходит в Овна, эта тенденция будет наблюдаться в мае. Он заходит на часть 2025 года, то есть зайдет, потом вернется обратно в Рыбы и в 2026-м уже окончательно зайдет в Овна на два с половиной года. И да, Сатурн в Овне ассоциируется с жестким режимом, то есть может происходить усиление значимости держав, у которых более серьезное военное оснащение.

Для нас, простых людей, это может означать более жесткие политические решения и более жесткий контроль со стороны руководства. Например, в крупных организациях и компаниях персонал может столкнуться с более жесткой политикой вышестоящего начальства. Меньше может быть социальной защищенности, каких-то социальных гарантий и льгот. В эти периоды они расширяются меньше, разве что для военных. То же самое с контролем за использованием интернета, гаджетов и т.д.

Ну и на фоне этого мы, конечно, не ждем разрядки в мире. Здесь вопрос только в том, на каком направлении будут усиливаться конфликты. Сейчас конфронтацию, какие-то выступления мы видим в разных местах – в Грузии, Сирии, Израиле, на Украине.

Но не нужно цепляться именно за 25 мая, когда Сатурн зайдет в Овна. Здесь тоже играют роль три фактора, и осязаемо все это проявится в мае-июне. Если говорить именно про военную тему, то в конце марта в Овна на время заходит еще и Нептун. Потом он из него выйдет и в 2026-м тоже зайдет окончательно. Вообще мы живем в такое время, когда крупные планеты меняют знаки.

Нептун — он о чем? Он тоже может усиливать конфликтность и военные мероприятия, но это планета, которая, во-первых, отвечает за веру, религию, духовность, философские вопросы. Поэтому Нептун может усилить конфликты религиозного, национального, идеологического плана, обострить в каких-то странах конфликты, связанные с политической идеологией, межпартийной борьбой.

«Но Россия находится под знаком Водолея, и многие астрологи говорят о том, что, с учетом пребывания Плутона в Водолее, революционные изменения будут в большей степени касаться других стран» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С 2026 года будем говорить об усилении революционных настроений. Скорее всего, в Европе»

– А на сколько лет Нептун заходит в Овна?

– На 14. В то же время Нептун – это планета, которая все размывает и во всем создает какую-то иллюзию. Поэтому здесь может наблюдаться еще такой момент, что непонятно, зачем был конфликт или к чему в итоге пришли враждующие стороны. Нептун может делать некоторые военные шаги ошибочными, потому что он как бы все искажает. Например, ожидания от каких-то военных мероприятий были одни, а получились другие. Только в 2025 году это может быть еще не прочувствовано, уже потом, постфактум, мы будем размышлять, что это было, для чего и как.

Говоря о тенденциях, стоит сказать, что меняет знак еще и Уран – в июле он переходит из Тельца в Близнецы. Тоже сначала зайдет, потом вернется и в 2026 году зайдет окончательно на семь лет. То есть вся эта троица в 2025 году делает первый шаг в новые знаки с окончательным заходом в 2026-м. Уран при этом планета революций, переворотов и реформ. И в Близнецах у него более сильная позиция. Поэтому, может быть, еще не в 2025 году, но в последующую семилетку мы будем говорить об усилении революционных настроений. Да, Сатурн в Овне – это жесткость контроля со стороны руководства. Но это только два с половиной года, а у Урана семилетний срок. Самым мягким форматом может быть информационная революция, а так, в мире могут происходить и другие революции и перевороты.

Период, который мы сейчас будем проживать, – Нептун в Овне и Уран в Близнецах – можно сравнить с предыдущим аналогичным отрезком, который пришелся на 1861-1875 годы. В нашей стране это было нестабильное время, когда случились отмена крепостного права, болезненные для общества реформы, экономические кризисы, первые покушения на царя. В этот же период случилась гражданская война в США (1861-1865 гг., – прим. Т-и). Можно ожидать примерно схожих процессов, хотя тут нельзя ассоциировать напрямую. Скажем, я не говорю, что будут покушения на глав государств. Но то, что оппозиционные силы в разных странах набирают вес и даже осмеливаются на радикальные действия, уже заметно.

Я думаю, это будет больше касаться Европы. Хотя о месте событий, как я уже отмечала, говорить сложно. Но Россия находится под знаком Водолея, и многие астрологи говорят о том, что, с учетом пребывания Плутона в Водолее, революционные изменения будут в большей степени касаться других стран. Хотя о странах, опять-таки, говорить сложно.

– А каким знаком управляется, скажем, Китай?

– Это сложный вопрос. В астрогеографии есть разные подходы к анализу стран. По поводу России все как-то сходятся, что это Водолей, а вот в случае с Китаем или США есть разные мнения.

«С финансовой точки зрения год не очень перспективный, особенно первое полугодие. У нас три «финансовые» планеты, и мы видим, что все они находятся в довольно слабой позиции» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В первом полугодии надо быть осторожнее с вложениями и приобретениями»

– Расскажите, что будет в 2025 году с финансами.

– С финансовой точки зрения год не очень перспективный, особенно первое полугодие. У нас три «финансовые» планеты, и мы видим, что все они находятся в довольно слабой позиции. Это может дать финансовую просадку. Например, в первом полугодии сложнее будет сделать выгодные финансовые вложения или приобретения. С февраля уж точно.

– Вы говорите об экономике домохозяйств? Или и стран тоже?

– И о том, и о другом, тем более что наши житейские дела связаны с мировой экономикой. В мировой экономике в первом полугодии можно говорить о финансовой нестабильности, нестабильности курсов валют. Простому народу можно посоветовать быть поосторожнее с вложениями и приобретениями в феврале, марте и апреле. Ну или если кому-то не терпится, если кто-то уже находится на этапе покупки, то вот сейчас Меркурий отретроградит – и бегом. На самом деле, и на ретроградный Меркурий можно купить без потерь. Просто надо уделить этому должное внимание, смотреть за документами, чтобы все было оформлено правильно. Не на бегу покупать, а основательно.

А если у вас не горит, лучше перенести процесс, самое ранее на май, а лучше вообще на второе полугодие. В идеале – на август (начиная с середины месяца), сентябрь, октябрь. В целом же экономика, конечно, не развивается, и как-то навариться в этой ситуации смогут разве что те, кто профессионально занимается рынком акций.

– Вы сказали, что на финансы и экономику влияют три планеты. Какие?

– Во-первых, Плутон. Это прямо про крупные деньги и власть. Потом Юпитер, планета, ассоциирующаяся с деньгами, которые принято называть богатством в житейском смысле слова. То есть это объем денег, которые люди выделяют на покупку квартиры, машины. И Венера — это про наши повседневные деньги. Ее ретроградность будет влиять и на финансы, это даст пробуксовку, замедление, может быть, заморозку каких-то активов. Условно, вы деньги за машину в автосалоне отдали, а что-то поменялось и ее вам никак не везут. Если говорить о недвижимости, то это замедление или заморозка сделки из-за проблем в цепочке сделок. Или, например, вы надеялись, что ваш кредит рефинансируется, а этого не происходит.