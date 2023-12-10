Астролог Наталья Ерзикова: «Со следующей осени ждем усиления мировых конфликтов»

Наталья Ерзикова: «Астрология – самая точная и математичная из всех предсказательных наук»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Астрология — это статистика, математика и расчет»

– Наталья, расскажите немного о себе. Где родились, что окончили, чем занимались до астрологии?

– Я родилась в Самаре. Высшее образование получила в Казанском государственном университете по специальности «аналитическая химия». После окончания КГУ некоторое время поработала по специальности в Нижнекамске, а потом ушла в астрологию. В 2005 году в Казани открылся Астрологический центр, я была там одним из первых студентов. И с 2009 года занимаюсь, собственно, астрологией, это моя основная деятельность. Сейчас консультирую и преподаю в этом центре.

В России астрология не считается наукой, поэтому, чтобы заниматься консультационной и преподавательской деятельностью, специально получила психолого-педагогическое образование. Химию, кстати, продолжаю любить. Вообще я приверженец всех точных наук, в том числе химии, математики, физики. Астрология и математика – это основные ценные знания для меня.

– Если вы такой приверженец науки, тем удивительнее, что пришли в астрологию.

– Не так уж удивительно, большинство профессиональных российских астрологов – это ученые. Математики, физики, астрономы, есть медики. Например, первое образовательное учреждение в России в области астрологии в 1992 году открыл математик, вузовский преподаватель Михаил Левин.

И если вдаваться в историю, мы увидим, что Ницше, Лейбниц, Омар Хайям, Гете, разные математики, философы, психологи отдавали должное астрологии. У Юнга, например, есть моменты, связанные с ней, то же самое учение о темпераментах.

Астрология – самая точная и математичная из всех предсказательных наук. Людей всегда интересовало будущее, и астрология дает возможность нащупать его именно математическим способом. Некоторые клиенты говорят: «А расклад не поменяется?» Расклад не может поменяться; цифры, движение планет — это данность и расчет. Справочники, эфемериды, по которым мы работаем, составлены по данным телескопа NASA, это не выдуманные цифры.

Так что для меня абсолютно закономерно заниматься астрологией. Это статистика, математика и расчет.

«2024 год примечателен еще тем, что к смене знака приближается Нептун, отвечающий за духовные, религиозные ценности» Фото: ru.freepik.com

«Будет обострение конфликтов между разными духовными течениями»

– Ну, мы, на самом деле, пригласили вас не для того, чтобы оспаривать научность астрологии. Нам хотелось бы получить прогноз на следующий год. Давайте с этого и начнем.

– Нужно сразу отметить, что в 2024 году сохранятся тенденции, заложенные в 2022-2023 годах. То есть нельзя сказать, что наступающий год остановит какие-то политические перипетии или вооруженные конфликты. Нет, все это будет продолжаться, более того, во второй половине года, точнее с осени, можно ожидать усиления мировых конфликтов, в том числе обострения затухших конфликтов.

О конкретных регионах мира здесь говорить сложно, но Россия, как крупная мировая держава, не может оставаться в стороне от этих процессов, и мы однозначно будем задействованы. Конфликтное взаимодействие планет, которое мы будем наблюдать с октября, может привести, например, к повторным мобилизациям там, где они были, в том числе в нашей стране. В первом полугодии нам может показаться, что все как-то притихло или отошло на задний план, но это ненадолго. То есть ничего еще не ушло. А если говорить на перспективу, то в 2025 году мы можем увидеть еще более острые конфликтные ситуации в мире.

2024 год примечателен еще тем, что к смене знака приближается Нептун, отвечающий за духовные, религиозные ценности. Официально знак будет меняться в 2025 году. Мы с вами видим, что в предшествующий период Нептуна (с 2010 года) мир был развернут в сторону духовных ценностей, это привело к усилению востребованности психологов, к популярности эзотерических знаний и т.д., с одной стороны, а с другой — к развитию благотворительности, повышению чувствительности и сопереживания в мире.

Так вот, с переходом Нептуна в 2024-2025 году эта тенденция будет постепенно меняться. Будет меньше становиться этой душевности, лояльности, толерантности, гибкости и больше — конфликтности, именно на фоне религиозных, духовных вопросов. То есть с середины 2024 года и в 2025-м в мире произойдет обострение конфликтов между разными духовными течениями.

«О какой-либо стабильности мы можем говорить не раньше 2027 года. До этого живем «короткими перебежками», то есть настоящим и какими-то краткосрочными планами» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Плутон на 20 лет приходит в знак Водолея – меняется глобальная политическая система»

– А конец у этой невеселой истории виден?

– О какой-либо стабильности мы можем говорить не раньше 2027 года. До этого живем «короткими перебежками», то есть настоящим и какими-то краткосрочными планами.

В 2024 году поменяет знак еще и Плутон, отвечающий за власть, влияние, «мировое господство». Он начал менять знак в этом году, а в ноябре следующего произойдет его окончательный переход в Водолея. И пребывать там Плутон будет до 2044 года, то есть довольно долго. Это все о чем? О том, что меняется глобальная политическая система.

Если мы обратимся в прошлое, а астрология всегда опирается на то, что было в прошлом, то последний раз Плутон заходил в Водолея почти 250 лет назад. Тогда, например, образовались США как таковые (в 1776 году, – прим. Т-и) и, чуть позже, новая валюта — доллар США, ставшая затем мировой.

С нынешним переходом Плутона в Водолея мы ждем примерно того же, то есть передела территорий и границ, смены политических курсов, лидеров крупных стран, где-то и революционным путем. Многие говорят о том, что в то время Европа «подвинулась», то есть утратила часть влияния, и в наше время ожидается, что Европу это однозначно затронет. Вопрос – до какой степени будут меняться границы и союзы. Водолей ведь знак дружбы, знак единства, поэтому можно говорить о том, что мировые союзы тоже будут меняться.

На фоне всей этой перестройки следующий год примечателен еще тем, что меняет знак и Юпитер. В 2023 году он был в Тельце, в 2024-м будет переходить в Близнецы. Для Юпитера это не очень комфортная позиция, эта планета отвечает за богатство, денежные потоки, а Близнецы – знак очень неустойчивый. Поэтому мы ожидаем неустойчивости финансовой мировой системы. Когда Юпитер, планета богатства, в слабой позиции, это обычно ощущается как кризисность и бедность. В то же время это не будет чувствоваться так, как при Юпитере в Деве, когда всем приходится затягивать пояса. Но как минимум неустойчивость здесь просматривается.

«Сейчас Сатурн имеет большую силу, чтобы навести мировой порядок. Пока планета не проявляет себя так жестко, как это будет в 2025 году» Фото: ru.freepik.com

«В 2025 году возможны попытки навести порядок жесткой рукой»

– Есть что сказать про Сатурн?

– Сатурн, как известно, отвечает за порядок, структурность, какую-то строгость. В 2024 году он не поменяет своего знака, останется в Рыбах. Чувствительным моментом здесь является квадрат Сатурна к Юпитеру. Это говорит о том, что ввиду мировой нестабильности могут звучать попытки навести порядок, стабилизировать ситуацию, как-то структурировать ее.

Но нельзя сказать, что сейчас Сатурн имеет большую силу, чтобы навести мировой порядок. Пока планета не проявляет себя так жестко, как это будет в 2025 году, когда она перейдет в знак Овна. Сатурн в Овне ассоциируется с жестким военным режимом. Это планета руководства, а в Овне руководство военное, конфликтное.

Так что про Сатурн будем больше говорить в 2025 году.

– Спрошу вас как Водолей: переходы планет из одного знака в другой оказывают влияние на людей этих знаков?

– Да, проход Плутона по Водолею будет приводить к изменению уверенности в себе и личных амбиций у Водолеев. Это не значит, что для Водолеев все будет плохо. С одной стороны, Плутон такая планета, которая создает кризис, а с другой, человек существо живучее. И в периоды кризисов у него происходит мобилизация ресурсов, которые ранее не были задействованы. Жить по-старому становится невозможно, нужно начинать лучше себя осознавать, вскрывать в себе какие-то лидерские качества. Вообще надо сказать, что всем Водолеям не хватает акцента на себе, они склонны как-то растворяться в группе. И вот проход Плутона как раз может добавить этот здоровый акцент на себе. То есть здесь логика такая: когда у меня личный кризис, почему бы не подумать о себе, а не о группе.

Но поскольку Плутон будет двигаться по Водолею на протяжении 20 лет, то у всех Водолеев это как бы размажется. На тех, кто рожден в самом начале цикла, Плутон повлияет сразу, уже в 2023-2024 годах. А о тех, кто рожден в середине или в конце периода Водолея, пока нет даже речи.

– То есть те, кто родился, условно, 15 февраля, почувствуют что-то только году к 2038-му?

– Да.

«Мини-прогноз для каждого знака Зодиака на следующий год – это профанация профессиональной астрологии. Так делать неправильно» Фото: ru.freepik.com

«Тема смерти — табу»

– Можете дать мини-прогноз для каждого знака Зодиака на следующий год?

– Нет, это было бы профанацией профессиональной астрологии. Так делать неправильно.

– То есть вам все-таки нужны день и время рождения конкретного человека?

– Да. Ну или человек должен быть очень ярким представителем знака. Что значит яркий или неяркий? Есть люди, которые говорят: «Я Овен, но когда читаю про Овна, не узнаю себя, я вообще не такой». Это значит, что человек, скорее всего, неяркий представитель, то есть у него только Солнце. А с учетом всех планет он, может быть, вообще Телец или кто угодно другой. Поэтому давать такие прогнозы в корне неправильно.

– Назовите два-три признака шарлатана в вашей профессии.

– Во-первых, нужно насторожиться, если человек запугивает и устрашает. Если он говорит, например, что кто-то умрет или что если вы не поступите так-то, то вся жизнь пойдет прахом, тогда это однозначно непрофессионал. Особенно если поднимается тема смерти, это вообще табу в консультационной деятельности. В астрологии нет такого, что все предрешено и все очень жестко. Даже если мы видим в прогнозе что-то кризисное, мы очень аккуратно призываем к внимательному отношению к здоровью. Или к осторожности за рулем, если, например, видим показатель аварийности.

Во-вторых, это человек, называющий только какую-то конкретную дату. В астрологии все не решается одной конкретной датой. Как вот и сейчас с вами, мы говорим о прогнозных периодах, а не о датах. Или мы можем говорить о том, что у вас есть какая-то возможность в 2023 году и еще потом в 2024-м. То есть человеку показывается несколько этапов для того, чтобы что-то реализовать.

Ну и обязательно должен быть расчет, то есть у вас должны запросить данные. Если астролог ничего не считает, тогда на основании чего он делает выводы? Если нужен глубокий и детальный прогноз, данные запрашиваются заранее, чтобы было время посчитать. Что-то можно посмотреть и сразу, но это будет более поверхностный взгляд

«Астрология поддерживает тему реинкарнации. Считается, что у каждого в этой жизни есть предназначение, какая-то задача и смысловая нагрузка, то, что он, условно, должен наработать» Фото: ru.freepik.com

«Люди сами чувствуют свое предназначение. Просто иногда не доверяют себе»

– А как соотносятся этот расчет и судьба человека? Расчетами ведь судьбу не решить?

– Считается, что момент рождения человека уникален. Расположение небесных тел уникально в каждый момент времени, и это закладывает натальную карту и качества человека. В том числе и судьбу.

Ведь что такое судьба? Это, с одной стороны, направление, в котором человеку надо двигаться, а с другой, это его сильные и слабые качества и какие-то моменты проработок, которые ему нужно проходить, в чем он должен эволюционировать. Они заложены при рождении, в дальнейшем человек развивается уже на их основе. И в определенные годы у нас больше возможностей развиться, например, в работе, или в личной жизни, или преодолеть какие-то комплексы, заложенные при рождении. Все это просчитывается: какие годы для чего.

Астрология поддерживает тему реинкарнации. Считается, что у каждого в этой жизни есть предназначение, какая-то задача и смысловая нагрузка, то, что он, условно, должен наработать. Большинство людей чувствуют это свое жизненное направление, и когда им рассказывают, какая у них задача воплощения, они говорят: ну, я так и живу, я на это и ориентируюсь.

Есть люди, которые в этом себе не доверяют, им требуется подтверждение. Такие говорят по итогам консультации: я это знала (или я чувствовала), и вы это подтвердили. Это к вопросу судьбы. Люди, на самом деле, сами чувствуют, куда идти, просто иногда не доверяют себе.

– Или в 40 лет не знают, кем им быть. Здесь ведь тоже есть некое противоречие?

– Нет, в этом я не вижу никакого противоречия. У некоторых людей при рождении заложена узкая профессиональная ориентация. То есть человек рожден, например, для того, чтобы быть только бухгалтером или врачом. А у других людей заложена возможность реализоваться не в одной моно-профессии, а в ряде профессий. Например, он может быть хорошим руководителем, администратором, который способен выстраивать эту административную деятельность в разных сферах.

И еще у некоторых людей прямо прописано, что у них должна быть кардинальная смена профессии. Что часть жизни они работали, допустим, бухгалтером, а теперь захотели в медицину. Он и хотел в медицину, с детства, но вот родители, время... Многих с намеченного курса сбивает финансовая ориентированность, потому что определенные профессии на определенном этапе оплачиваются лучше.

Это абсолютно нормально, так же как нормально, что у кого-то прописана нестабильность в отношениях, и такие люди женятся и разводятся по два-три раза. А у кого-то моно-выбор, и он движется в этом моно-союзе. У всех свои задатки.

«Если я хочу запланировать учебу, я просматриваю, насколько это целесообразно. Естественно, отслеживаю, что и как может складываться у детей» Фото: © Памиль Гали / «Татар-информ»

«Я не склонна смотреть прогноз на каждый день»

– У вас есть профдеформация? Вы на все свои жизненные ситуации смотрите с точки зрения астрологии?

– Нет, я не склонна отслеживать прогноз на каждый день. Я не смотрела, как у нас пройдет интервью (смеется), – как пройдет, так пройдет.

Но какие-то крупные процессы, конечно, смотрю. Например, вопросы, связанные с дальними поездками, учебой, здоровьем, родителями. Если я хочу запланировать учебу, я просматриваю, насколько это целесообразно. Естественно, отслеживаю, что и как может складываться у детей. Я такая же мать, как и другие женщины, мне важно понимать, что у них будет после 9 или 11 класса.

– Как относиться к китайскому гороскопу? И чем примечателен будущий год Дракона?

– Китайскую периодизацию в западной астрологии можно спроецировать как раз на движение Юпитера, который тоже проходит все знаки за 12 лет. Я уже говорила о его грядущем вхождении в Близнецы, и так было 12, 24, 36 лет назад и так далее, как в китайском гороскопе.

Но самого Дракона я прокомментировать не могу. И что надеть в новогоднюю ночь, тоже не скажу (смеется). В западной астрологии 31 декабря и 1 января – обычные дни. Скажу только, что на загадывание желаний может влиять настрой человека. Если мы соберемся в хорошей компании с хорошим настроем не 31 декабря, а в какой-то другой день, это будет иметь не меньший результат.

А если говорить о Юпитере в Близнецах, то это усиление мобильности, перемещений, передвижений. Может меняться ситуация с визами – куда нас пускают, куда нет, какие страны открываются, какие наоборот. Нужно уделять больше внимания учебе, образовательным процессам. Думаю, в образовании мы так или иначе будем двигаться в сторону современных технологий, новых курсов и так далее.

Рустем Шакиров, Регина Яфарова