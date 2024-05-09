«Мы не жаловались, нужно было защищать Родину»: о Герое Советского Союза Борисе Кузнецове

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Самый молодой Герой Советского Союза из ТАССР

В этот великий праздник – День Победы – нельзя не вспомнить самого молодого Героя Советского Союза из Татарской АССР – Бориса Кузнецова.

Родился Борис Кириллович Кузнецов 26 декабря 1925 года в Казани. Здесь же, спустя почти век, его проводили в последний путь – в ноябре 2020 года.

Золотая Звезда Героя заблестела на груди Бориса Кузнецова, когда ему было всего 17 лет.

Борис Кириллович родом из семьи ремесленников: его дед и отец работали сапожниками. Но Боря выбрал другую профессию и отучился на токаря. В 1941 году он поступил в Казанское ремесленное училище при заводе имени Ленина. Уже через год стал работать. 15-летний юноша уже тогда начал ковать победу в тылу – наравне со взрослыми по 16 часов в сутки стоял у станка, обтачивая детали для морских дальномеров, минометных и танковых прицелов, стволов корабельных орудий. Затем его перевели на производство «Вагонстрой», а еще позже на меховой комбинат.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В первые военные годы все мои ровесники мечтали попасть на фронт»

Работал, но, как позже неоднократно рассказывал журналистам, все это время, как и другие мальчишки, стремился на фронт.

«В первые военные годы все мои ровесники мечтали попасть на фронт – для нас это была главная задача. С 15 лет я просился туда, не взяли. Пришел в 16 лет в военкомат – и снова отказали. Только с третьего раза, за месяц до моего 17-летия, согласились. Это был ноябрь 1942 года», – рассказывал Борис Кузнецов.

Курс молодого бойца он проходил в Гороховецких лагерях. Солдат для обороны не хватало, поэтому на освоение военного дела ушло две недели. И все – здравствуй, Волховский фронт.

«Была зима, мы сильно мерзли, так как одеты были не по погоде, но никто не жаловался. По дороге до линии обороны умерли несколько ребят такого же, как я, возраста. Но что поделаешь, надо было защищать Родину и идти дальше», – рассказывал Борис Кириллович.

Сразу после учебки Борису Кузнецову присвоили звание сержанта. Ветеран не раз вспоминал потом, что Волховский фронт – это были сплошные болота. Было тяжело, но бойцам удавалось держать оборону. Там Борис Кириллович и получил свое боевое крещение, участвуя в боях за Ленинград, в Демянской и Старорусской операциях.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Нас было 17 человек, и мы в этом аду держали оборону, нас осталось четверо»

В мае 1943 года полк Бориса Кирилловича направили в сторону Украины. Тогда он принял участие в битве за Днепр и в Курской дуге. К октябрю ситуация на фронте становилась все сложнее и тяжелее. Немцы пытались любой ценой, несмотря на многочисленные потери со своей стороны, добиться своих целей.

«Мне было 17 лет в октябре 1943 года. Мы шли штурмовать преграду Днепра. Немцы заняли три линии траншей, а нам нужно было тянуть провод для связи между правым и левым берегами. Нас было всего 17 человек, и мы три дня в этом аду держали оборону. На третий день нас осталось четверо. Убиты оказались и командир роты, и командир взвода», – вспоминает он.

Юному бойцу пришлось взять на себя командование. Мешкать было некогда, ведь враг стоял всего в 50 метрах.

«Я дал команду артиллеристам. Но фашистов-то было в разы больше, поэтому дошло до рукопашного боя. Тогда уж я развернул немецкую пушку и их же орудием стал бить по ним», – рассказывал Борис Кириллович.

Ему удалось уничтожить несколько танков и десятки фашистов. Но в какой-то момент рядом с ним взорвалась мина. Он получил осколочное ранение в голову, но не остановился – держал связь с батареей, а когда произошел обрыв линии, он каким-то чудом добрался до берега реки. Оказалось, что провод был поврежден где-то под водой. Тогда боец бросился в воду. Он не обращал внимания на ранение, на холод, пробирающий до костей, он просто плыл и выполнял свою задачу. Наверное, сам Бог уберег тогда его от гибели. Он все-таки нашел место обрыва и восстановил связь и только потом поплыл назад.

Фото: © «Татар-информ»

«Мне объявили, что я – герой, меня это обескуражило»

Связь за этот бой обрывалась 45 раз, он продолжал ее восстанавливать снова и снова, получив за это время еще два ранения. Очнулся Борис Кириллович лишь на восьмые сутки, не помнил ничего из того, что совершил. Пришел в себя, а перед ним – заместитель командующего фронтом.

«Я был контужен и сильно слаб. Я не понимал, что происходит. Мне объявили, что я – герой. Меня это обескуражило», – вспоминал позже Борис Кириллович.

В ноябре 1943 года его назначили командиром отделения связи 8-й батареи 791-го артиллерийского полка 254-й стрелковой дивизии 73-го стрелкового корпуса 52-й армии.

После выздоровления он вернулся в строй. Позже он освобождал от фашистов Украину, а затем его полк направили в Румынию. Там он совершил еще один подвиг, за что был награжден орденом Отечественной войны I степени.

5 апреля 1944 года он побежал под обстрелами к пушке, оставленной на поле боя.

«Я добрался до немецкой противотанковой пушки, отобрал двух солдат, и мы стали прямой наводкой уничтожать фашистов – немецкие танки и пехоту. Вдруг один из фашистских танков выстрелил, и снаряд попал под лафет нашей пушки. Двое солдат были убиты, а меня отбросило на несколько метров. Больше ничего не помню…» – вспоминал потом Герой Советского Союза.

Тогда им с товарищами удалось освободить путь пехоте. На следующий день наши войска прорвали оборону врага. Борис Кузнецов на танке ворвался во вражеские окопы и в упор расстрелял фашистов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Работал с документами из Рейхстага – именно они использовались в Нюрнбергском процессе

Борис Кириллович участвовал в Берлинской наступательной операции, освобождал Югославию, Польшу и Чехословакию. Участвовал в освобождении Освенцима.

День Победы герой встретил в Берлине. Там, будучи уже сотрудником органов госбезопасности, работал с документами из Рейхстага – именно они позже использовались в Нюрнбергском процессе.

24 июня 1945 года Борис Кузнецов стал участником Парада Победы в Москве. Домой он вернулся только в 1953 году. Все это время он продолжал службу, а когда вышел в отставку в звании старшего лейтенанта, занялся политической работой, в частности ликвидацией украинских националистов.

Последствия войны давали о себе знать до конца жизни – Борис Кириллович признавался, что мучился от головных болей.

«Это последствия контузии. Я каждый день чувствую эту боль. Со мной навсегда остались еще два напоминания о том, что я прошел войну: один осколок в черепе, другой – у сердца. Но я еще на войне себе пообещал, что отчаиваться никогда не буду», – говорил Борис Кузнецов.

Борис Кириллович вел активную жизнь и с 1990 по 2000 год участвовал в парадах Победы в Москве в составе ветеранских коробок.

«Для ветеранов войны увидеть парад Победы в Москве – это большое счастье, это нечто грандиозное», – делился он с журналистами по возвращении из Москвы.

До 1966 года Герой Советского Союза трудился на руководящих должностях в Татарстане. Затем его здоровье из-за полученных в бою ранений ухудшилось, и ему пришлось сменить сферу деятельности. Но, несмотря на все трудности, он продолжил учиться – окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Большой акцент ветеран делал на патриотическом воспитании молодежи.

Фото: © «Татар-информ»

«Счастлив, что нахожусь в таком замечательном месте, где празднуют Великую Победу нашего народа»

Женился Борис Кириллович еще в 18 лет – его женой стала одноклассница, у супругов родились две дочки. В 60 лет ветеран овдовел, но в 2014 году, в возрасте 89 лет снова женился.

Ветеран очень любил свою Родину. Говорил, что счастлив был родиться именно здесь.

«Это великий день для нашего Татарстана. И сегодня мы, отмечая эту великую дату, говорим о том, что наш Татарстан – на высоте и он много делает для того, чтобы наш народ жил прекрасно. Я, как ветеран Великой Отечественной войны, счастлив, что сегодня нахожусь в таком замечательном месте, где празднуют Великую Победу нашего народа. Это то торжество, о котором мы думали долгие годы. Счастья вам, дорогие друзья!» – говорил в своем поздравлении Борис Кузнецов на праздновании Дня республики.

12 ноября 2020 года Татарстан попрощался со своим Героем – человеком-легендой, настоящим воином и сильным мужчиной. Его уход стал для республики серьезной потерей.