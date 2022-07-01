«Мы могли сделать суперкоманду»: Сайманов подтвердил переговоры с Сity Football Group

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил информацию о переговорах с Сity Football Group, касательно возможных продаж акций казанского клуба.

«Это правда, так и есть, мы были рядом, очень близко были. Когда началась СВО, он [Ашот Хачатурянц] находился в Лондоне по этому поводу, по переговорам. Я ему дал все бумаги, был очень интересный проект, но, к сожалению, обстановка изменилась.

Какая часть акций? Это было обсуждаемо, самое главное, что они были заинтересованы, несколько вариантов предложено было. Очень интересно для всех. Мы могли сделать суперкоманду. Они просто с Хачатурянцем не встретились. Мы перевели все на английский, все у него было, он им показал, предварительные переговоры провел, в принципе, там все всех устраивало, сейчас должны были уже детали предметно обсуждать. Более чем серьезный интерес был от владельцев «Сити». Мы считали, что 80%, что у нас все получится, мы на подъеме были. Должно было все пройти хорошо, но что поделать», – цитирует Сайманова ТАСС.

Ранее об этом сообщил бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц.

Напомним, по итогам минувшего сезона казанский клуб занял 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) и впервые в истории вылетел в Первую лигу.

В прошлом году сообщалось о том, что холдинг City Football Group мог приобрести права на московский «Спартак».