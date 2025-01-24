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Политика 24 января 2025 01:59

«Мы их защищаем, а они нас – нет». Трамп допустил остановку финансирования НАТО

Президент США Дональд Трамп не исключает остановку финансирования НАТО со стороны Вашингтона. Глава государства обвинил организацию в том, что она не защищает Соединенные Штаты.

«Мы их защищаем, а они нас – нет. Понимаете? Так что я не уверен, что мы должны что-либо тратить, но нам определенно следует им помогать», – сказал американский лидер журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что страны-участницы НАТО обязаны увеличить расходы на оборонные нужды до 5% ВВП.

Ранее Трамп заявил о намерении обратиться к странам-экспортерам нефти с просьбой о снижении цены на топливо. Такая мера, по мнению американского лидера, поспособствует завершению украинского конфликта.

#Дональд Трамп #США #НАТО
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