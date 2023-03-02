«Мы их дожмем»: Путин заявил, что у неонацистов не получится лишить Россию истории

У украинских неонацистов и их хозяев не получится лишить Россию исторической памяти, традиций и языка. Об этом Президент России Владимир Путин заявил во время телемоста с Пятигорском. Трансляция проводилась в телеграм-канале Кремля.

«Сейчас, как мы знаем, солдаты и офицеры армии России, воспитанные нашей школой, нашими учителями, наставниками, мужественно, героически исполняют свой долг – защищают Россию, наших людей. Защищают от неонацистов и террористов. Таких, которые восемь лет мучали и убивали людей на Донбассе <...> Таких, которые сегодня совершили очередной террористический акт <...> Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка», – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что неонацисты и их хозяева не вспомнят о тех преступлениях, которые они совершили.

«Никто даже не обратит на это внимания. Но вновь повторю: ничего у них не получится. Мы их дожмем», – сказал Путин.