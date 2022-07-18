Источник: переход в «Рубин» – приоритетный вариант для Эльмира Набиуллина

Бывший футболист и воспитанник «Рубина» Эльмир Набиуллин близок к возвращению в казанский клуб. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, помимо варианта с переходом в «Рубин» у Эльмира имеются также предложения от трех клубов РПЛ: «Торпедо», «Нижнего Новгорода» и «Краснодара». Однако, сам уроженец Казани склоняется к переходу в команду из родного города.

Напомним, 17 июля Набиуллин расторг контракт по соглашению сторон с «Химками». В минувшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за подмосковный коллектив.

Ранее также стало известно, что бывший полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев может перейти в клуб из чемпионата Бельгии.