«Мы гордимся такими людьми»: участник СВО Закиев представит Актаныш на Кубке Раиса РТ

2 августа участник специальной военной операции Ильсур Закиев будет представлять Актанышский район на Кубке Раиса Республики Татарстан по спорту среди ветеранов и участников СВО.

Ильсур Закиев – уроженец села Новоалимово, ветеран боевых действий в Чечне, а ныне – участник СВО и победитель программы «Батырлар. Герои Татарстана». После возвращения домой он продолжает трудиться в местном хозяйстве «Колос», демонстрируя пример жизнелюбия, трудолюбия и стойкости.

Накануне соревнований с Ильсуром Закиевым встретился глава Актанышского района Ленар Зарипов. Он пожелал бойцу удачи в состязаниях и выразил уважение за проявленное мужество.

«Меня искренне радует оптимизм и уверенность Ильсура в завтрашнем дне. От всей души желаю ему победы в соревнованиях! Уверен, его сила воли и целеустремленность помогут достичь высоких результатов. Мы гордимся такими людьми и будем продолжать поддерживать их», – подчеркнул руководитель района.

Спорт, как отмечают организаторы, становится для участников СВО не просто способом поддерживать физическую форму. Это часть реабилитации, возвращения к мирной жизни, укрепления боевого духа и чувства единства.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.