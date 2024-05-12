«Мы гордимся своим отцом»: боец из Менделеевска удостоен высокой награды

Находящийся на передовой военнослужащий, боец 430-го полка Артур из Менделеевска, удостоился медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Накануне Дня Победы татарстанским бойцам на передовой вручили медали ордена «За заслуги перед РТ». А видео с места события опубликовал Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Гордимся вами, ребята!» — прокомментировал награждение руководитель республики.

Как рассказали «Татар-информу» родные бойца, Артур — мобилизованный, ушел в действующую армию в октябре 2022 года.

Дома его ждут жена и двое сыновей, оба уже закончили школу. Младший сын — юнармеец и «волонтер Победы». «Мы гордимся своим отцом», — говорят в семье.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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