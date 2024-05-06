Минниханов сообщил о награждении бойцов двух полков медалями ордена «За заслуги перед РТ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал в своем Telegram-канале о награждения военнослужащих 430-го и 1232-го мотострелковых полков, в которых служат мобилизованные уроженцы республики, медалями ордена «За заслуги перед РТ».

«В преддверии Дня Великой Победы на передовой наградили наших бойцов. Бойцы мотострелковых полков [№] 430 и 1232 удостоены медалей ордена „За заслуги перед Республикой Татарстан“», — написал Раис РТ.

«Гордимся вами, ребята! Сугышчан батырлыклары өчен рәхмәт егетләребезгә! Җиңү безнең якта булачак! (в переводе с татарского — „Спасибо нашим ребятам за боевые подвиги! Победа будет за нами!“)» — добавил Рустам Минниханов.

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.

Видео: t.me/rustamminnikhanov/.