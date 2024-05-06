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Минниханов сообщил о награждении бойцов двух полков медалями ордена «За заслуги перед РТ»
Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал в своем Telegram-канале о награждения военнослужащих 430-го и 1232-го мотострелковых полков, в которых служат мобилизованные уроженцы республики, медалями ордена «За заслуги перед РТ».
«В преддверии Дня Великой Победы на передовой наградили наших бойцов. Бойцы мотострелковых полков [№] 430 и 1232 удостоены медалей ордена „За заслуги перед Республикой Татарстан“», — написал Раис РТ.
«Гордимся вами, ребята! Сугышчан батырлыклары өчен рәхмәт егетләребезгә! Җиңү безнең якта булачак! (в переводе с татарского — „Спасибо нашим ребятам за боевые подвиги! Победа будет за нами!“)» — добавил Рустам Минниханов.
Видео: t.me/rustamminnikhanov/.
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