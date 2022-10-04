«Мы этого не прячем»: Лукашенко подтвердил участие Беларуси в спецоперации

Беларусь принимает участие в специальной военной операции в Украине, подтвердил сегодня Президент страны Александр Лукашенко. Слова белорусского лидера с совещания по вопросам военной безопасности передает агентство БелТА.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», – заявил Лукашенко.

Участие белорусских сил заключается в том, чтобы «не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси» и нанесения удара по ней со стороны Польши, Литвы и Латвии, пояснил он.

«Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», – заявил Лукашенко.

Беларусь оказывает медицинскую и продуктовую помощь беженцам, добавил он. «Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400-500 человек за сутки прибывают к нам из Украины. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет», – резюмировал глава государства.

Напомним, ранее он также заявил, что Россия в скором времени нарастит усилия в военной спецоперации на Украине.