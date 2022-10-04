Лукашенко заявил о наращивании усилий России в спецоперации и растущей опасности

В ближайшее время Россия нарастит усилия в специальной военной операции, а Запад будет стремиться еще больше вооружать Украину, убежден президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, пока не следует ожидать снижения напряженности, и в сложившихся условиях необходимо быть готовыми к любым вариантам развития обстановки.

«Мы в очередной раз собрались, чтобы проанализировать развитие военно-политической обстановки вокруг Беларуси, определить меры по нашему реагированию», – цитирует Лукашенко информагентство БелТА.

Руководителей силовых ведомств, в частности, Минобороны и КГБ, он призвал следить «за своим противником», чтобы «чего-либо не упустить». «Мы должны знать обо всех их телодвижениях возле Государственной границы Беларуси», – сказал он на совещании по вопросам военной безопасности.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день в обращении к россиянам о ее начале объявил Президент страны Владимир Путин.