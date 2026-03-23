«Мы едины, значит, мы непобедимы»: в Бавлах приготовили чак-чак для бойцов

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной

Сотрудники пожарно-спасательной части №14 в Бавлах приготовили более 50 порций чак-чака и около 300 пакетиков травяного чая для участников специальной военной операции. Посылки с национальным угощением и витаминным напитком направят на передовую в составе очередного гуманитарного конвоя.

На время служебная кухня подразделения превратилась в кондитерский цех: сотрудники объединились под девизом «СВОих не бросаем», чтобы поддержать военнослужащих. Приготовлением руководила инструктор Гульназ Сарапулова.

«Чак-чак – это блюдо, которое символизирует единство. Хочется сказать нашим военнослужащим, что мы их ждем. Мы едины, значит, мы непобедимы», – отметила она.

По словам участников акции, главный секрет угощения – свежие продукты и внимание к деталям. Тесто для чак-чака готовят из яиц, муки и соли, добиваясь мягкой и воздушной структуры. За раскатку отвечала инженер Гузель Газизова. Нарезанные кусочки теста обжаривали в горячем масле до золотистого цвета, после чего соединяли с медовым сиропом.

«Чак-чак жарится примерно 5–7 минут в горячем масле. Важно не перегревать его, чтобы кусочки прожарились равномерно и оставались воздушными», – пояснила Сарапулова.

Готовое угощение бережно фасовали по контейнерам. «Раскладываем аккуратно, чтобы не повредить еще горячие и нежные кусочки. Когда немного остынут, закрываем крышками», – рассказала инженер Гульнара Зиновьева.

Кроме сладостей, в именные посылки включили травяные сборы – душицу, зверобой, мяту, мелиссу, а также кожуру лимона и апельсина. Всего подготовлено порядка 300 пакетиков.

Как отметил заместитель начальника части Эмиль Китабов, трое сотрудников подразделения находятся в зоне СВО. «Силами личного состава мы также подготавливаем гуманитарную помощь, стараемся оказывать необходимую поддержку. Желаем, чтобы все наши бойцы вернулись живыми и здоровыми, с победой», – сказал он.

Участники акции подчеркивают, что такие инициативы помогают поддерживать боевой дух военнослужащих. «Готовим с душой и надеемся, что бойцы почувствуют нашу заботу», – добавила инженер отдела профилактики пожаров Эльвира Назмутдинова.

Подготовленные посылки станут, по словам организаторов, теплым напоминанием о доме и поддержке земляков.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.