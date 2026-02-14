«Это не просто лапша, а тепло родного дома»: в Бавлах прошла акция «Помощь из тыла»

В городской библиотеке-филиале №1 Бавлов прошла патриотическая акция «Помощь из тыла». Взрослые готовили домашнюю лапшу для бойцов, а школьники писали письма с теплыми пожеланиями. Каждый участник вкладывал частичку себя, чтобы поддержать тех, кто сейчас на передовой.

Заведующая библиотекой Яна Махмутова поприветствовала участников и подчеркнула: «Частичка тепла из дома, искренняя забота и внимание очень важны для бойцов и являются знаком благодарности тем, кто защищает нашу страну».

Клуб ЗОЖ «Здравушка», постоянный участник патриотических акций, на этот раз приготовил вкусную домашнюю лапшу. Руководитель клуба Василя Гафиятова отметила: «Это не просто обычная лапша, а тепло родного дома, которое будет согревать сердца наших солдат. Мы проявляем к ним заботу, как матери. Пусть они поскорее вернутся к своим семьям живыми и здоровыми».

Женщины приготовили тесто из 20 яиц, нарезали лапшу и высушили ее. В дальнейшем она будет расфасована в пищевые контейнеры и отправлена в зону СВО.

«Домашняя лапша очень нужна военнослужащим, она вкусная и быстро готовится. Закинул в горячую воду или бульон – и через несколько минут можно есть», – поделилась член клуба ЗОЖ «Здравушка» Зилара Хабирова.

Пока взрослые трудились на кухне, школьники писали письма солдатам. В них они выражали благодарность за мужество и героизм и поддерживали боевой дух. «Я хочу поддержать их, чтобы они поскорее увидели своих родных», – говорит ученица 6б класса школы №1 Эльвира Газиева.

«Здравствуй, дорогой солдат! Я хочу, чтобы вы вернулись здоровыми и живыми. Спасибо за то, что защищаете нас и нашу Родину!» – написал ученик Ислам Шафигуллин.

Акция дала старт дальнейшим добрым делам в библиотеке. В ближайших планах – приготовление сухих супов, а также национальных сладостей, о которых просят военнослужащие. «Надеемся, что в марте мы приготовим баурсак и чак-чак», – отметила Яна Махмутова.

Домашняя лапша и письма вместе с гуманитарным грузом вскоре отправятся на передовую, чтобы согреть сердца бойцов и напомнить им о тепле родного дома.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Айгуль Идиятуллиной.