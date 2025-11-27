«Мы должны воспитать сильное поколение»: как ветеран СВО стал директором школы

Четверть века службы в Вооруженных Силах РФ, участие в СВО – таков жизненный опыт директора одной из школ Высокогорского района РТ. Едва ли не каждую неделю он общается с министром образования Татарстана, а все благодаря участию в проекте «Батырлар». Вернувшись с фронта, он начал новую жизнь и даже на гражданке старается быть полезным Родине.





Информационное агентство «Татар-информ» и филиал государственного фонда «Защитники Отечества» продолжают серию материалов в рамках проекта о ветеранах СВО «Назад в мирную жизнь». После участия в спецоперации военнослужащие – и контрактники, и кадровые офицеры, и мобилизованные – охвачены заботой государства и общества. Им помогают вернуться в мирную жизнь, устроиться на работу, при желании освоить новую профессию.

«Многие местные долгое время жили без электричества и воды – это был брошенный народ»

Ленару Айзатуллову 46 лет, он майор в отставке, на спецоперации служил командиром взвода. Сейчас ветеран боевых действий работает директором школы, старается воспитывать настоящих патриотов и учит их нести ответственность за Родину.

«Я прослужил в Российской армии 25 лет. Выбрал для себя военную профессию после срочной службы. До этого я окончил педагогический техникум по специальности “учитель физкультуры”, отработал год в школе и потом пошел служить. Когда началась СВО, наше подразделение оказалось там в числе первых», – рассказывает ветеран.

Одно из первых воспоминаний, о котором рассказал нам Ленар, – эмоции мирных жителей.

«Когда мы зачищали населенные пункты от боевиков, встречали очень много радостных людей. Они говорили: “Наконец вы пришли, мы уже устали ждать”. Помню, мы зашли в поселок, и из подвала своего старого дома вылазит дедушка. Спрашивает, из России ли мы, и, когда услышал утвердительный ответ, достал советский флаг и стал нас приветствовать. Такие люди давали нам уверенность в том, что всё, что мы делаем, не напрасно и наша помощь нужна этим людям. Многие местные жители долгое время жили без электричества и воды, их отключили от всех коммуникаций – это был брошенный народ», – вспоминает Ленар.

Российские военные помогали людям чем могли – делились своей провизией, помогали эвакуировать их на мирные территории, отметил ветеран.

«Мы видели, как дети там играли в то время, как на соседней улице раздавались взрывы. Они родились, когда уже шла война, поэтому привыкли ко всему», – рассказывает он.

Местные жители рассказывали ему, как накануне 9 Мая приходили нацисты и запугивали, чтобы люди боялись отмечать День Победы.

«ВСУ были уже во всеоружии, когда началась спецоперация: они вырыли бетонные окопы, подготовили технику. Поэтому первое время было непросто. Но мы народ сильный, нас не сломить, поэтому мы уверенно шли вперед. Впереди нас шли танки, наши танкисты, даже подбитые, продолжали бой: пушка работает – значит, можно продолжать бой. Если команды “Назад” не было, значит, никто не отступает», – рассказывает Ленар.

Ленар пробыл в зоне боевых действий три месяца – участвовал в ожесточенных боях.

«Мы дошли почти до Харькова, оставалось 15-20 километров. Остановились на ночевку, и начался сильный обстрел, враг палил из ‘’Хаймерсов’’. Очень много погибло наших бойцов тогда. Нам пришлось поменять запланированный путь», – вспоминает он.

«Мне пришлось с нуля руководить всеми процессами в школе – набирать педагогов, заниматься приемом учеников»

Весной, по словам Ленара, их сменили другие бойцы, а они отправились домой в отпуск. Тогда врачи обнаружили у него проблемы со здоровьем и не позволили вернуться на фронт.

«Потом еще некоторое время я продолжал служить в своей воинской части, а затем ушел на пенсию. Тогда я вспомнил о своей первой профессии и пошел работать в школу обучать детей – дома сидеть не хотелось. Я преподавал ОБЗР, физкультуру, а через год предложили должность директора в новой школе имени Боратынского. У меня было педагогическое образование и хороший опыт на руководящей должности, поэтому я не сомневался, что справляюсь», – отметил Ленар.

Сегодня он работает в школе деревни Чернышевка Высокогорского района РТ. Под его крылом 276 учеников.

«Мне пришлось с нуля руководить всеми процессами в школе – набирать педагогов, заниматься приемом учеников. В нашей деревне построили коттеджный поселок, и к нам приехало очень много новых людей, даже из Белгорода есть. Моя школа очень красивая, современная, есть все условия для детей и учителей. Все довольны», – подчеркнул ветеран.

Новый директор проводит уроки мужества и делает большой акцент на патриотическом воспитании детей.

«Мы должны воспитать сильное поколение, настоящих смелых мужчин, а то их мало у нас сейчас – все только в телефонах сидят. Мы должны передать им свой опыт, этим я и занимаюсь сейчас», – улыбается ветеран.

Ленар говорит, что он – директор строгий, но старается быть справедливым.

«Всю свою злость я оставил на войне, поэтому чаще я спокоен, могу контролировать свои эмоции. Бывает, приходится заступаться за учителей. Иногда родители жалуются на нашу работу, начинают учить нас, как нам поступать. У меня выработана военная привычка защищать свою команду, поэтому в таких случаях я приглашаю родителей на беседы, объясняю, как устроена наша работа, устраиваю открытые уроки. К сожалению, сейчас нам приходится воспитывать не только детей, но и родителей – у нас многие до сих пор не понимают, почему началась СВО, а чего мы тогда хотим от детей», – задается вопросом он.

Ветеран учит детей нести ответственность не только за себя, но и за свою страну.

«Мальчикам я говорю, что нужно служить в армии, а девочкам – чтобы шли учиться в медицинский. Потому что нужно выбирать профессии, которые были бы полезны стране. Бывает, они спрашивают: “А почему именно я? А зачем нам это надо?” – я объясняю: если каждый так ответит, то нашу страну будет некому защищать, некому будет помогать народу. Учу их, что каждый должен нести ответственность за Родину. Моему сыну восемь лет, он у меня с раннего детства с автоматом бегает, сейчас занимается спортом, готовлю его к поступлению в Суворовское училище. Хочу, чтобы пошел по моим стопам.

«Мне повезло, я вошел в финал, меня отобрали из тысячи других кандидатов»

В прошлом году Ленар подал заявку на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана».

«До этого я обучался сам, за свой счет. А когда узнал, что есть такая программа, где бесплотно можно пройти обучение, сразу решил принять участие. Мне повезло, я вошел в финал, меня отобрали среди тысячи других кандидатов. Наставником моим стал министр образования и науки Татарстан Ильсур Хадиуллин – это очень почетно, это как генерал у военных. Я часто встречаюсь с ним и с его заместителями, они проводят со мной занятия, многое объясняют. С каждым днем я все больше и больше узнаю о преподавании и системе образования», – отметил он.

Не каждый директор деревенской школы имеет возможность так часто общаться с министром образования, подчеркнул он.

«Такая возможность есть только у нас, смелых. Мы ведь свой страх весь на фронте оставили», – смеется Ленар.

Ветеран говорит, что очень благодарен той поддержке, которую ему оказывает фонд «Защитники Отечества».

«Первое время после возвращения домой я обращался к психологу фонда. Сейчас уже такой необходимости нет – я ведь профессиональный военный, я много лет готовился к войне, поэтому легко пережил все трудности. Ну а так мой социальный координатор может в любых вопросах помочь мне, подсказать, как оформить документы, какие есть льготы и так далее», – рассказывает он.

Можно с уверенностью сказать, что после возвращения с фронта Ленар начал новую жизнь. Не только сменил профессию, но и во второй раз стал отцом.

«Представляете, мне 46 лет, а у меня родился сын. Поднимаю рождаемость», – смеется ветеран.

Фотографии предоставлены Ленаром Айзатулловым