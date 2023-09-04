«Мы – часть того, что происходило в 90-е»: Магдеев о демографической яме и нехватке школ

Наиль Магдеев напомнил, что за девять лет в городе построили 19 детских садов на 4,5 тыс. мест и 9 школ на 11,4 тыс. учащихся

Фото: nabchelny.ru

В Набережных Челнах капитального обновления ждут 16 школ и 59 детских садов

В День знаний в школы Набережных Челнов пошли 73,7 тыс. детей. В этот день с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина были открыты две мегашколы за 2,5 млрд рублей каждая и детский сад за 600 млн рублей. После капитального ремонта на сумму 1 млрд рублей свои двери распахнули семь школ города.

«Самое главное сегодня — это образование. В таком случае республика будет устойчиво работать. Вопросом укрепления материально-технической базы будем заниматься и дальше. 1 сентября прошло без происшествий. Все школы приняли наших детей», — сообщил Наиль Магдеев.

В очереди на капитальный ремонт сегодня стоит более 70 школ и садиков города.

«Это большой объем работ. Даже если взять в среднем 100 млн рублей на капремонт одного детского сада, это получается 5,9 млрд. И капремонт школ в среднем 150–160 млн рублей. Умножайте на 16. Тоже огромная сумма», — сказал мэр.

Магдеев подчеркнул, что без поддержки руководства страны и Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова одному городу такие задачи сложно решить.

«Хотя муниципалитет тоже вкладываетсвои средства в дополнение к тем финансовым ресурсам, которые выделяет и федерация, и республика. Но их недостаточно, чтобы качественно в полном объеме провести капитальный ремонт наших учреждений или построить что-то новое», — отметил градоначальник.

В День знаний в школы Набережных Челнов пошли 73,7 тыс. детей Фото: nabchelny.ru

«Мы – часть нашей страны, часть того, что происходило в 90-е годы»

Наиль Магдеев заметил, что Набережные Челны пока прирастают в цифрах по количеству учеников. Если в прошлом году в школу пошла 71 тыс. детей, в этом – 73,7 тыс.

«Хотя мы знаем, что есть вопросы, связанные с так называемой демографической ямой. Это, конечно, к нам придет. Мы — часть нашей страны, часть того, что происходило в 90-е годы, когда было очень сложно в нашей стране. Тем не менее, город и дальше пока нуждается в учреждениях образования», — заявил градоначальник.

Мэр напомнил, что за девять лет в городе построили 19 детских садов на 4,5 тыс. мест и 9 школ на 11,4 тыс. учащихся. На сегодняшний день во вторую смену учатся 24 школы в Челнах.

«Мы бы ушли и в третью смену. А кто не учился во вторую — стал бы. Новые микрорайоны вынуждены были бы возить школьными автобусами своих детей в близлежащие школы. Но у нас этого не произошло, мы этого коллапса избежали благодаря пониманию руководства республики. Это серьезные финансовые ресурсы. Только на строительство, не считая капремонта, нам удалось привлечь по всем источникам финансирования почти 19 млрд рублей», — сказал Магдеев.

Особое внимание руководитель города обратил на соблюдение пропускного режима и безопасности в образовательных учреждениях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Праздношатающимся вход должен быть закрыт на территорию детских садов и школ»

Особое внимание руководитель города обратил на соблюдение пропускного режима и безопасности в образовательных учреждениях.

«Нравится кому-то, не нравится, школа и детский сад — это не проходной двор. Все, кому положено: родители, провожающие своих детей, педагоги — они, безусловно, имеют право на определенное время (первая категория поменьше, вторая побольше) прийти в школу и детский сад. Всем праздношатающимся вход должен быть закрыт на территорию детских садов и школ», — заявил он на аппаратном совещании.

«Что было раньше — то было. Раньше школы были проходные, из одного комплекса можно было попасть в другой, но правила поменялись. Жизнь поменялась, к сожалению. В части обеспечения безопасности граждан эту работу необходимо упорядочить», — поручил градоначальник.

Глава города отдельно остановился на обеспечении безопасности школьников на дорогах: необходимо напомнить им правила дорожного движения.

«После каникул все пришли расслабленные — кто был у бабушки, кто в летних лагерях, где было транспорта поменьше. Полумиллионный город требует внимания со стороны пешеходов. Весь сентябрь необходимо, чтобы люди в погонах, сотрудники ГИБДД, отдел пропаганды дорожного движения поработали бы в школах», — сказал Магдеев.

Также, по словам градоначальника, важный вопрос касается организации горячего питания для школьников.

«От руководителей образовательных учреждений требуем, чтобы в части питания в школах был порядок. Приглашайте родителей, показывайте процесс приготовления пищи», — добавил он.

Илья Зуев рассказал о начале отопительного сезона Фото: nabchelny.ru

«Я вам железно обещал, что после августа наступит сентябрь»

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев рассказал о начале отопительного сезона. На основном источнике теплоснабжения города — Набережночелнинской ТЭЦ — филиал «Татэнерго» ведет плановые ремонтные работы по подготовке энергетического оборудования к отопительному периоду. С 5 по 15 сентября в городе проведут итоговую опрессовку. При отсутствии замечаний дома будут подключены к горячему водоснабжению раньше срока.

Наиль Магдеев обратил внимание, что в Автограде более 3 тыс. потребителей тепла и свыше 730 км тепловых сетей.

«Я вам железно обещал, что после августа наступит сентябрь. Поэтому получите, распишитесь, наступило время пуска тепла, обеспечение жилых домов теплом, всеми коммунально-жилищными услугами», — заявил градоначальник.

Зуев доложил, что по объектам водоснабжения и водоотведения «Челныводоканал» провел капитальный ремонт 3 км водопроводных и 0,12 км канализационных сетей. Уже проведено 6 этапов опрессовки тепловых сетей.

Количество выявленных повреждений в 2022 году составило 141, в этом — 105. Все повреждения устраняются.

«Мы видим значительное уменьшение. Также ведутся работы по устранению повреждений на трубопроводах тепловых сетей, выявленных в ходе гидравлических испытаний», — отметил спикер.

Подготовку к отопительному периоду по потребителям многоквартирных домов и соцкультбыта планируется завершить к 15 сентября 2023 года Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Управляющие компании ведут текущий ремонт и подготовку внутридомовых инженерных систем к отопительному сезону. Паспорта готовности получены на 1372 жилых дома или 97,2%.

«Подготовку к отопительному периоду по потребителям многоквартирных домов и соцкультбыта планируется завершить к 15 сентября 2023 года», — заключил первый замруководителя исполкома.

Магдеев обратил внимание участников совещания — руководителей управлений и подразделений ЖКХ: каждый дом и учреждение должны быть готовы принять тепло.

«Это не только открыть задвижку, и как Бог на душу положит, — заявил он. — Безусловно, все тепловое хозяйство, которое находится внутри учреждений, предприятий, организаций, жилых домов, должно быть готово. Все необходимо проверить соответствующим образом. Провести ревизию, пока стоит хорошая погода. На дворе пока плюс 20 градусов, наступит время, когда будет минус 20. В первую очередь мы подаем тепло в учреждения здравоохранения, там все должно быть готово к приемке тепла».

Магдеев привел в пример прививочную кампанию от гриппа в Казани и Москве

Еще одной сезонной темой стала вакцинация от гриппа. В Набережные Челны поступило более 85,3 тыс. доз вакцин. В городе уже привито более 7 тысяч человек, из которых свыше одной тысячи — дети. Главный санитарный врач Автограда Ильгизар Бариев отметил, что вакцинация идет медленными темпами.

В Набережные Челны поступило более 85,3 тыс. доз вакцин. В городе уже привито более 7 тысяч человек Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сейчас начался наиболее благоприятный сезон для того, чтобы привить максимальное количество горожан. К сожалению, на 4 сентября пока привито 7320 человек, из них 1203 ребенка, — сказал он. — Мы видим, как активно проводится работа в самой Москве, развернуты передвижные прививочные бригады в Казани. Я хотел бы предложить и настаиваю активизировать данную работу с лечебными учреждениями Челнов».

Бариев напомнил, что грипп — самое распространенное заболевание, которое чревато серьезными осложнениями. А пока погодные условия позволяют максимально привиться и обеспечить «иммунную прослойку» для населения, чтобы не было чрезвычайных пиков заболеваемости с осложнениями в прохладный период.

Наиль Магдеев поддержал Бариева и поручил санврача проинформировать городское сообщество о прививочной кампании. «Просьба — в доступной форме рассказать об организации процесса и осложнениях болезни», — поручил он.

По поводу завершения оздоровительной кампании в загородных лагерях Ильгизар Бариев сообщил, что отдых детей прошел без происшествий. В этом году в лагере «Саулык» также отдыхали ребята из Луганска.

Магдеев поблагодарил ответственных, в частности профком КАМАЗа и директора градообразующего предприятия Сергея Когогина, за финансовую поддержку и высокую организацию детского отдыха.

«Это ежедневный труд людей. В том числе контроль и большая армия поваров, работников летних оздоровительных лагерей. Все было организовано правильно, большое спасибо», — сказал он.

Фото на анонсе: nabchelny.ru