Песошин открыл в Челнах две «мегашколы» и детский сад

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в торжественных линейках в новых образовательных учреждениях Набережных Челнов. Он посетил две «мегашколы» (Центр образования №16 и гимназию №57), а также открыл новый детский сад №132 «Сандугач».

Гимназия №57 расположена в микрорайоне «Притяжение». Площадь территории школы — около 3 гектаров. Вход возможен только через КПП с устройством Face ID, которое считывает лица учеников, то есть дополнительных документов не нужно.

Школа рассчитана на 1501 место. В новом учебном году здесь будут учиться 36 классов. Это 17 классов начальной школы и 15 классов основной школы (425 учеников), а также четыре класса средней школы (99 учеников).

Помимо уличных спортивных полей, здесь есть спортивные залы. Занятия по физической культуре и в секции плавания будут проходить в двух бассейнах: малом и большом.

Кроме того, оборудованы зоны для игры в шахматы на переменах. На стенах используются мотивационные фразы.

Гимназисты смогут отдохнуть на перемене в светлой и просторной библиотеке. В здании имеются оригинальные подиумы, на которых можно сидеть.

«Сегодня особенный праздник в нашем городе. Мы в этом году открываем две самые крупные школы, каждая на 1501 место. Одна из них — это школа в микрорайоне „Притяжение“. Это прекрасная школа со спортивными полями, двумя бассейнами. Стоимость школы — более 2,5 млрд рублей. Слова благодарности — руководству страны, президенту России Владимиру Владимировичу Путину, Раису Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Нормативный срок строительства школы — 24 месяца. Мы ее построили за восемь месяцев. Слова благодарности и всем нашим педагогам. Этот год объявлен Годом педагога и наставника. Нужно сказать огромное человеческое спасибо за то, что педагоги учат жить, дружить», — сказал мэр Автограда Наиль Магдеев.

Upd. (12.50): В День знаний в Автограде открылась еще одна долгожданная школа — Центр образования №16 в 34-м комплексе. Ее девиз: «Сегодня учиться — завтра побеждать». Логотипом школы стала звезда. Предполагается, что особое внимание здесь будут уделять патриотическому воспитанию.

«Очень рад, что в Набережных Челнах построен такой удивительный центр образования. Школа получилась уютной, просторной, здесь сделано всё для раскрытия потенциала учеников», — поздравил детей Алексей Песошин от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова и Правительства РТ.

Центр развития ребенка — детский сад №132 «Сандугач» расположен в жилом микрорайоне «Яшьлек» и построен по программе «Создание новых мест для детей до трех лет в дошкольных образовательных учреждениях».

«Детский сад получился красивым, уютным, просторным. Один из самых больших детских садов, на 340 мест, 18 групп. В здании имеются все условия для качественного воспитательного процесса», — подчеркнул Алексей Песошин.