Нижнекамцы отправили еще десять тонн помощи для бойцов 155-й бригады морской пехоты

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Очередная партия гуманитарного груза отправилась в зону СВО. На этот раз нижнекамцы собрали около десяти тонн строительных материалов, шин, антифриза и тосола, а также продуктов питания. На выходных гумпомощь забрали бойцы 155-й бригады морской пехоты, а сегодня на фронт уехала еще одна отправка.

Волонтеры закатывают шины в кузов фуры. Рядом уже стоят кубы с антифризом и тосолом, на очереди пленка и другие стройматериалы.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

За этой партией бойцы 155-й бригады приехали лично – прямо с передовой. В погрузке им помогали представители боевого братства, участники СВО и волонтеры.

«Многие ребята сейчас, если груз сформирован, стараются побыстрее забрать его, сами приезжают на КАМАЗах в Нижнекамск. Каждую неделю приезжают, волонтеры отгружают», – рассказал Олег Есипов, заместитель председателя «Союза добровольцев Донбасса».

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Еще одна фура направится в зону СВО с двумя автомобилями, а также посылками – продуктами питания, питьевой водой и другими вещами первой необходимости.

Всего военнослужащим будет отправлено около десяти тонн гуманитарного груза.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.