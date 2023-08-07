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«Мы будем опираться на эти победы»: в Казань вернулась сборная РТ по беспилотной авиации
В Казань с национальных соревнований по беспилотной авиации «Архипелаг — 2023» вернулась сборная Татарстана, завоевавшая там почти 30 медалей. Она была собрана по указу Раиса Татарстана Рустама Минниханова из школьников и студентов. В аэропорту их поприветствовал министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«Наша сборная сегодня привезла в Татарстан огромное количество наград. Тема использования дронов в разных областях сейчас очень актуальна. Считаю, что будущее у нашей молодежи прекрасное, тем более, что жизненная и профессиональная траектория у сборников, можно сказать, предрешена. Уверен, в дальнейшем республика будет опираться на эти победы и заслуги наших детей, молодежи и студентов», — отметил министр.
Особенно он выделил победу Булата Нургалиева, который показал высокий результат и стал самым молодым оператором беспилотников на «Архипелаге». Ему только недавно исполнилось 14 лет, однако в его копилке уже огромное количество кубков и медалей с соревнований по пилотированию дронов. По его словам, соревнования выдались непростые, однако в своих силах он не сомневался.
«Пришлось попотеть, были серьезные соперники со всей России, но я знал, что одержу победу. Я всегда верю в себя, и этот случай не стал исключением. Я взял 12 наград, хочется особо поблагодарить свою команду, которая меня всегда подбадривала», — поделился восьмиклассник.
Он пояснил, что на соревнованиях были представлены такие дисциплины, как гонки на дронах, гонки на крыльях, попадание в наземную и воздушные мишени. Любимым видом для Булата стало поражение воздушной мишени.
Большую роль в его победе сыграл отец, который, к тому же, является тренером сборной Татарстана по беспилотной авиации. Впервые он познакомил сына с полетами три года назад, с тех пор юный чемпион всерьез увлекся дронами.
В будущем Булат Нургалиев хочет стать лучшим оператором беспилотников в стране, а также пилотом гражданских самолетов, после школы планирует поступать в летное училище.
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