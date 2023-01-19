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Происшествия
19 января 2023  18:24
Павел Климчак

В Татарстан выехали 50 старшеклассников из Лисичанска, чтобы окончить здесь школу

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В Татарстан выехали 50 старшеклассников из Лисичанска, чтобы окончить здесь школу

Из Лисичанска в республику Татарстан для продолжения обучения отправились 50 одиннадцатиклассников. До конца учебного года они закончат одну из елабужских школ.

В распоряжении «Татар-информа» появилось видео, на котором школьники садятся в автобус перед дальней поездкой в нашу республику. Проводить ребят пришли десятки их родственников и близких людей.

Как стало известно агентству, после выпуска из школы ребята смогут поступить в вузы Татарстана на льготных условиях.

#Лисичанск #школьники #Татарстан
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