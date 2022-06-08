МХЛ сменила формат: лига увеличится до 37 команд, а «Ирбис» сыграет в «Золотом» дивизионе

Чемпионат Молодежной хоккейной лиги, начиная с сезона 2022/23, пройдет в новом формате.

Так, уже в следующем сезоне МХЛ пополнят две новые команды: «Красноярские Рыси» (Красноярск) и «Динамо-Шинник» (Бобруйск, Беларусь). А сама лига, в свою очередь, увеличится до 37 команд, которые будут разбиты на четыре новых дивизиона:

– «Золотой» Запад (команды, занявшие в сезоне 2021/22 западной конференции места с первого по девятое)

– «Золотой» Восток (команды, занявшие в сезоне 2021/22 восточной конференции места с первого по девятое)

– «Серебряный» Запад (команды, занявшие в сезоне 2021/22 западной конференции места ниже девятого)

– «Серебряный» Восток (команды, занявшие в сезоне 2021/22 восточной конференции места ниже девятого)

В «Золотых» дивизионах в плей-офф автоматически попадут первые пять команд по итогам регулярного чемпионата, а «золотые» команды, занявшие шестое, седьмое и восьмое места сыграют стыковой раунд с первым, вторым и третьим местами «Серебряного» дивизиона.

Таким образом, борьба будет идти не только за первую восьмерку, но и за девятое место, дающее право в следующем сезоне выступать в «Золотом» дивизионе.

Стоит отметить, что участие в следующем сезоне Молодежной хоккейной лиги примут три татарстанских коллектива: казанский «Ирбис», альметьевский «Спутник» (оба – «Золотой дивизион») и нижнекамский «Реактор» («Серебряный дивизион»).

Напомним, в минувшем сезоне «Ирбис» под руководством Артема Анисимова завоевал бронзовые медали МХЛ. В последствии Анисимов возглавил «Барс», а новым наставником молодежной команды был назначен Вячеслав Касаткин, в прошедшем сезоне тренировавший «Реактор».