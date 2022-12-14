МВЕНу не удалось заменить возврат субсидий правами на самолет МВ-500

Сегодня Арбитражный суд Москвы отказал казанской компании МВЕН в замене способа исполнения судебного акта.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», заявитель просил заменить взыскание с него многомиллионных субсидий и штрафных санкций на обязательство передать Министерству промышленности и торговли РФ «право использования секрета производства самолетов МВ-500». Источник агентства пояснил, что речь идет о передаче конструкторской документации, в которой заключается ноу-хау.

Российский Минпромторг подал заявление в арбитраж в июне 2020 года, требуя взыскать с МВЕНа около 224 млн рублей. Из этой суммы 130,7 млн составили субсидии, предоставленные по договору 2013 года на реализацию комплексного инновационного проекта «Мачта», и еще 93 млн рублей — штрафные санкции за срыв контракта.

Согласно договору, МВЕН должен был изготовить пилотную телескопическую мачту из композиционных материалов нового поколения, а также к декабрю 2020 года наладить ее выпуск. Предполагалось, что такими мачтами будет оснащаться спецтехника, используемая для капремонта и освоения нефтяных и газовых скважин. Но, как сообщал «Интерфакс», в 2019-м году минпромторг в ходе двух проверок производственной площадки МВЕНа на улице Дементьева в Казани не обнаружил даже пилотного экземпляра мачты и в одностороннем порядке расторг контракт.

Тем не менее, суд первой инстанции пришел к выводу, что Минпромторг, выплачивая субсидии, подтверждал надлежащее выполнение условий договора. Также он принял во внимание доводы МВЕНа об убыточности производства мачт: пробный образец показал, что новая мачта в 20 раз дороже аналогичных на рынке. Тогда казанская фирма решила использовать свои наработки по композитам в производстве легкомоторных самолетов. Но суд апелляционной инстанции признал правоту Минпромторга. Пояснения МВЕНа о том, что иное применение композитов якобы осуществлялось по указанию самого министерства, он отклонил. Это решение вступило в силу.

Напомним, что проект создания производства самолета Т-500, разработанного фирмой МВЕН, был запущен в мае 2019 года в Иннополисе при участии госкорпорации «Ростех». Т-500 (МВ-500) — легкомоторный самолет сельскохозяйственного назначения. Предназначен для авиационно-химических работ, а также мониторинга окружающей среды, обследования крупных промышленных объектов, обработки лесов от вредителей и ликвидации разливов нефти. Предполагалось, что завод будет выпускать от 60 до 100 самолетов в год.

Входящее в «Ростех» Обнинское НПП «Технология» тогда заказало у казанской фирмы 10 самолетов Т-500 ориентировочной стоимостью 16,7 млн рублей (вместе с НДС) за одну машину. Строительство завода должно было начаться в 2020 году и завершиться через два года. Об этом говорил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Госкорпорация в партнерстве с частными инвесторами намеревалась вложить в создание производства самолетов малой авиации в Татарстане до 2,5 млрд рублей.

Но впоследствии ОНПП «Технология» отказалось принимать собранные самолеты, ссылаясь на несоответствие состава и компоновки приборной панели техусловиям Росавиации и в судебном порядке потребовало передачи результата незавершенных работ и возврата 140,7 млн рублей. Большая часть этой суммы – 135,9 млн рублей, была обозначена как неотработанный аванс, оставшиеся 4,7 млн рублей – как пени. МВЕН во встречном иске заявил о возврате части цены 10 изготовленных самолетов, оцениваемой в 9,2 млн рублей.

В августе этого года стало известно о результатах тяжбы, которая длилась между ними с 2019 года. Помимо передачи самолетов арбитраж обязал казанскую компанию выплатить заказчику 3,5 млн рублей пени. В пользу МВЕНа была взыскана задолженность в 21,3 млн рублей. После зачета взаимных требований ОНПП «Технология» осталась должна разработчику легкомоторных самолетов 17,4 млн рублей.

Интересно, что согласно материалам этого дела, ОНПП «Технология» настаивало на передаче ему самолетов в комплектации согласно техусловиям и вместе с документацией. Разработчик же полагал, что передаче подлежат только сами машины. Требуемая ОНПП «Технология» формулировка в решении суда так и не появилась.