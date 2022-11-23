МВД закрепило коды на госномерах машин в присоединенных к РФ регионах

Министерство внутренних дел своим приказом закрепило коды для госномеров машин присоединенных к России регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ расширяет Перечень цифровых кодов регионов, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении.

Донецкая народная республика получила код 80, Луганская народная республика — 81, Херсонская область — 84, а Запорожская область — 85.

Из перечня также исключены коды 171 и 172. Они использовались на автомобилях посольств ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября подписал законы о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Вскоре после этого, 19 октября, Путин своим указом ввел военное положение в этих регионах.