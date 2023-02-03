МВД: Загранпаспорта нового образца временно не выдаются

С четверга, 2 февраля, в России временно не выдаются заграничные паспорта нового образца сроком на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

«По техническим причинам, не зависящим от МВД России, с 2 февраля 2023 года подразделениями по вопросам миграции временно приостанавливается прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов гражданина Российской Федерации с электронным носителем информации», – говорится в заявлении министерства.

Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем будет возвращена при отказе заявителя от получения госуслуги.

«По всем поданным заявлениям паспорта будут оформлены и выданы по мере готовности, о чем граждане будут уведомлены», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани приостановили выдачу загранпаспортов нового образца.

