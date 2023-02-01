В Казани перестали выдавать заграничные паспорта нового образца

В отделах по вопросам миграции в Казани появились объявления о том, что на неопределенный срок прекращается выдача заграничных паспортов нового образца. Причина в том, что на печатной фабрике АО «Гознак» приостановлена изготовление таких документов.

«В связи с этим, если не планируете пользоваться заграничным паспортом в ближайшее время, советуем Вам отозвать данное заявление до оплаты государственной пошлины и оформить заграничный паспорт с пятилетним сроком действия», – говорится в объявлении.

Как стало известно «Татар-информу», такие объявления появились в отделах по вопросам миграции по всей России.

