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Ру Тат
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Происшествия
1 февраля 2023  12:46

В Казани перестали выдавать заграничные паспорта нового образца

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В отделах по вопросам миграции в Казани появились объявления о том, что на неопределенный срок прекращается выдача заграничных паспортов нового образца. Причина в том, что на печатной фабрике АО «Гознак» приостановлена изготовление таких документов. 

«В связи с этим, если не планируете пользоваться заграничным паспортом в ближайшее время, советуем Вам отозвать данное заявление до оплаты государственной пошлины и оформить заграничный паспорт с пятилетним сроком действия», – говорится в объявлении.

Как стало известно «Татар-информу», такие объявления появились в отделах по вопросам миграции по всей России.
 

 

#заграница #загранпаспорт
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