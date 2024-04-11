МВД задержало подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье

В Тверской области задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских», – указала она в своем телеграм-канале.

Нападение на двух полицейских произошло днем 7 апреля недалеко от подмосковной деревни Якимово. Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. В результате один из сотрудников полиции погиб, другой получил тяжелые ранения.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного орга