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МВД задержало подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье
В Тверской области задержали подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«На территории Тверской области сотрудники ГУ МВД России по Московской области совместно с тверскими коллегами при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на полицейских», – указала она в своем телеграм-канале.
Нападение на двух полицейских произошло днем 7 апреля недалеко от подмосковной деревни Якимово. Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. В результате один из сотрудников полиции погиб, другой получил тяжелые ранения.
В настоящее время расследуется уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного орга
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