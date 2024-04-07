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МВД: Нападение на полицейских в Подмосковье произошло при задержании наркосбытчика
Нападение на сотрудников полиции в Подмосковье было совершено при задержании торговца наркотиками. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика», – указывается в сообщении.
Выяснилось, что в результате нападения пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Один из них скончался до прибытия скорой помощи, второй госпитализирован. Нападавшие скрылись с места преступления на мотоцикле.
Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
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