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Происшествия 7 апреля 2024 19:54

МВД: Нападение на полицейских в Подмосковье произошло при задержании наркосбытчика

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Нападение на сотрудников полиции в Подмосковье было совершено при задержании торговца наркотиками. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика», – указывается в сообщении.

Выяснилось, что в результате нападения пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Один из них скончался до прибытия скорой помощи, второй госпитализирован. Нападавшие скрылись с места преступления на мотоцикле.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

#нападение на полицейских #подмосковье
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