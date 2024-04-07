МВД: Нападение на полицейских в Подмосковье произошло при задержании наркосбытчика

Нападение на сотрудников полиции в Подмосковье было совершено при задержании торговца наркотиками. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика», – указывается в сообщении.

Выяснилось, что в результате нападения пострадали двое сотрудников правоохранительных органов. Один из них скончался до прибытия скорой помощи, второй госпитализирован. Нападавшие скрылись с места преступления на мотоцикле.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.