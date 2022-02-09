За 2021 год полицейские выявили в РТ 48 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid

На протяжении всего прошлого года сотрудники полиции Татарстана контролировали соблюдение противоэпидемиологических требований. Для этого было задействовано 1800 полицейских. Об этом на итоговой коллегии сообщил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

За прошлый год проверке подверглись более тысячи мест массового скопления людей, более 400 тысяч объектов торговли, общепита, транспортной инфраструктуры, зрелищно-развлекательных мероприятий. По результатам проверок были составлены 187 тысяч протоколов.

Полицейские выявили 48 фиктивных сертификатов о вакцинации против Covid-19.

«Благодарю руководителей Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией и Управления Роспотребнадзора за высокий уровень взаимодействия. Хочу отметить, что личный состав ОВД с ответственностью подходит к выполнению поставленных задач, осознавая их социальную важность и понимая, что кроме МВД и Росгвардии – структур, наделённых достаточными правовыми полномочиями и людскими ресурсами – никто не сможет обеспечить их решение в таком объеме и на должном уровне», – отметил глава МВД по РТ.