МВД: В Татарстане бороться с мошенниками операторам связи поможет ИИ

В 2025 году в Татарстане произошло около 25 тыс. случаев мошенничества с использованием ИТ-технологий. Общий ущерб от дистанционных преступлений составил почти 6 млрд рублей. Об этом на пресс‑конференции сообщил начальник Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по РТ Руслан Гумеров.

«Проблема киберпреступности на сегодняшний день стала всеобщей, она затронула все слои населения. 52% всех преступлений совершаются с использованием информационных технологий», – рассказал Руслан Гумеров.

Наиболее уязвимыми группами остаются пожилые люди, клиенты банков, участники инвестиционных чатов и игроки онлайн‑игр. Мошенники нередко долго выстраивают доверие, собирают личные данные и манипулируют жертвой.

«Исходя из анализа социального портрета личности потерпевших, около 30% составляют граждане, работающие на предприятиях и в организациях, около 15% приходится на безработных, а доля пенсионеров составляет приблизительно 23%. Доля государственных служащих среди потерпевших составляет лишь 1%, студентов и учащихся насчитывается порядка 4%», – рассказал Руслан Гумеров.

Проблема актуальна и в других странах. В 2025 году ООН приняла конвенцию против киберпреступности, а Россия ратифицировала ее в октябре. В стране также ввели уголовную ответственность за продажу электронных средств платежа, возможность самозапрета на кредиты и ограничение на количество сим‑карт: не более 20 для граждан РФ и не более 10 – для иностранцев. Количество дистанционных мошенничеств в республике в прошлом году снизилось на 22%.

«Недавно в Госдуме прошел первое чтение законопроект о новом пакете мер против кибермошенничества: привязка сим-карты к конкретному устройству через IMEI, введение детских сим-карт и еще одно ограничение количества сим-карт», – поделился Руслан Гумеров. Также предлагается, чтобы восстановление аккаунта на Госуслугах было возможно только через МФЦ, а операторы связи внедрили антифрод‑системы на базе искусственного интеллекта.

При этом сотрудники МВД предупреждают: важно самим беспокоиться о своей безопасности. Не стоит общаться с незнакомцами в Сети, передавать им личные данные, важно соблюдать цифровую гигиену.

«Ситуация в республике значительно улучшилась. Мошенникам все сложнее действовать. У нас есть успехи по всем направлениям, однако по сумме ущерба видно, что впереди еще много работы. И снижать темпы мы не будем», – заключил Руслан Гумеров.