МВД: В 2021 году к уголовной ответственности привлекли 823 участника ОПГ в Татарстане

В 2021 году значительная часть работы полиции заключалась в противодействии организованной преступности, снижению ее влияния на криминогенную обстановку в Татарстане. Об этом на итоговой коллегии сообщил министр внутренних дел РТ Артем Хохорин.

Так, например, в суд направлено уголовное дело в отношении 33-х участников ОПГ «Тукаевские», было доказано 73 эпизода их преступной деятельности. Было окончено предварительное следствие по делу в отношении организаторов и участников вооруженной банды «Третьевские». К ответственности привлекли лидера банды и 18 ее участников. Их обвиняют в кражах, грабежах, угонах, наркоторговле, вымогательствах, а также в хранении и изготовлении оружия.

В октябре передали в суд уголовное дело так называемого «вора в законе» Хачатряна и участников преступной группы, которых обвиняют в мошенничестве, вымогательстве и хранении оружия. Самому Хачатряну также вменяется статья за занятие высшего положения в преступной иерархии.

По этой же статье направлено в суд уголовное дело в отношении Нейдерова, который имеет статус «положенца» по Татарстану.

Всего же к уголовной ответственности привлекли 823 члена ОПГ, было раскрыто 1293 совершенных ими преступления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за первые три недели 2022 года татарстанцы отдали мошенникам почти 100 млн рублей.