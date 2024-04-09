МВД установило личность расстрелявшего полицейских в Подмосковье

Сотрудники МВД России установили личность мужчины, расстрелявшего полицейских в Подмосковье. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», – отметила представитель ведомства в своем телеграм-канале.

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD

Нападение на двух полицейских произошло днем 7 апреля недалеко от подмосковной деревни Якимово. Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. В результате один из сотрудников полиции погиб, другой получил тяжелые ранения.



В настоящее время расследуется уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».



МВД России просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Бурякова, обращаться по телефонам: (496) 566-97-03 или 112.