Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МВД установило личность расстрелявшего полицейских в Подмосковье
Сотрудники МВД России установили личность мужчины, расстрелявшего полицейских в Подмосковье. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения. Полицейские принимают меры к установлению его местонахождения и задержанию», – отметила представитель ведомства в своем телеграм-канале.
Нападение на двух полицейских произошло днем 7 апреля недалеко от подмосковной деревни Якимово. Предварительно установлено, что полицейские находились при исполнении служебных обязанностей и проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика. В результате один из сотрудников полиции погиб, другой получил тяжелые ранения.
В настоящее время расследуется уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
МВД России просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Бурякова, обращаться по телефонам: (496) 566-97-03 или 112.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников