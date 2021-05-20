МВД Татарстана подтвердило увольнение полицейского, слившего видео расстрелявшего школу

В Министерстве внутренних дел Татарстана подтвердили увольнение сотрудника полиции, который распространил видео допроса злоумышленника, который устроил стрельбу в казанской школе.

Напомним, что видеоролик и фото появились в Сети 11 мая. В МВД по РТ была проведена служебная проверка, которая смогла установить сотрудника, который распространил запись. Полицейский был уволен из органов, а его непосредственный начальник привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уволили полицейского, который «слил» первое видео допроса казанца, который устроил стрельбу в школе № 175.

