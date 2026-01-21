news_header_top
Общество 21 января 2026 13:12

МВД Татарстана: Мошенники стали чаще обманывать детей

Жертвами мошенников все чаще становятся дети. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«Мошенники стали чаще обманывать детей. За 2025 от действий мошенников пострадали 11831 человек, из них 131 младше 18 лет. Чаще обманывают женщин – они составляют 58% от всего числа потерпевших. Кроме того, стало больше обманутых в категории от 18 до 29 лет», – отметил он.

Ранее «Татар информ» сообщал о том, что за прошлый год татарстанцы отдали мошенникам 5,6 миллиарда рублей.

