МВД сообщило, что число погибших в массовом ДТП в Нижнекамске выросло до двух человек

Сегодня утром на Соболековской дороге в Нижнекамске произошло смертельное ДТП с участием трех легковых автомобилей и КАМАЗа. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Нижнекамскому району.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате ДТП погиб 1 человек, еще 3 пострадали.

Правоохранители установили, что массовое ДТП произошло сегодня в 06.14. Водитель «ВАЗ 2114» выехал на встречку и столкнулся с «четырнадцатой». После этого он протаранил Mitsubishi, за рулем которого находился 60-летний водитель. После столкновения первый автомобиль «ВАЗ 2114» совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ.

Как сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Нижнекамскому району Ильдар Ахметзянов, в результате аварии погибли два человека. Пассажир первого автомобиля «ВАЗ 2114» погиб на месте аварии, 19-летний водитель был госпитализирован, позже он скончался.