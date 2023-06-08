Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МВД сообщило, что число погибших в массовом ДТП в Нижнекамске выросло до двух человек
Сегодня утром на Соболековской дороге в Нижнекамске произошло смертельное ДТП с участием трех легковых автомобилей и КАМАЗа. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по Нижнекамскому району.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате ДТП погиб 1 человек, еще 3 пострадали.
Правоохранители установили, что массовое ДТП произошло сегодня в 06.14. Водитель «ВАЗ 2114» выехал на встречку и столкнулся с «четырнадцатой». После этого он протаранил Mitsubishi, за рулем которого находился 60-летний водитель. После столкновения первый автомобиль «ВАЗ 2114» совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ.
Как сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Нижнекамскому району Ильдар Ахметзянов, в результате аварии погибли два человека. Пассажир первого автомобиля «ВАЗ 2114» погиб на месте аварии, 19-летний водитель был госпитализирован, позже он скончался.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа