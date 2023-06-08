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Один человек погиб, трое пострадали в массовом ДТП в Нижнекамске
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Сегодня в Нижнекамске произошло массовое ДТП с участием трех легковых автомобилей и КАМАЗА, в результате пострадали 3 человека, 1 погиб. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как рассказали люди, ДТП произошло сегодня утром в Нижнекамске. В результате столкновения трех легковых автомобилей с грузовиком, машины превратились в груду металла.
Как стало известно агентству, в результате ДТП погиб 1 человек, еще 3 пострадали.
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